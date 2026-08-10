José Castillo: ¿contra quién volvería tras su lesión?

No es novedad el conocimiento de la lesión de José Castillo, pues el propio estratega indicó que se perdería seguramente el duelo contra Dallas del pasado sábado y además dio por un hecho que tampoco llegaría al enfrentamiento ante Seattle Sounders. Y tomando en cuenta que los tapatíos ya están eliminados, se vería absurdo arriesgarlo para nada. Esta es la fecha estimada de su vuelta.

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¿Cuándo y contra quién regresaría José Castillo?

Además de la derrota ante Los Ángeles de la Fecha 1 de la Leagues Cup, la afición manifestó su preocupación al confirmarse la lesión de José Castillo. El ex futbolista de Pachuca se ha convertido en un elemento de importancia para Gabriel Milito, por lo que su suplencia podría ser considerada una problemática para el desempeño de la zaga.

Aunque el estratega no confirmó que se perdía el torneo que se lleva a cabo en estos momentos, su eliminación al caer ante Dallas FC pone a Castillo como un elemento al que se debe cuidar para la vuelta de la Liga BBVA MX. Allí, Chivas visitará Torreón en búsqueda de su segundo triunfo del torneo, donde hay cierto nerviosismo por la falta de contundencia de un equipo que no concreta jugadas de gol.

En ese sentido, sin saber qué molestia tiene el defensa de perfil derecho, podría estar disponible para ese duelo ante Santos de la Jornada 4 del Apertura 2026. Y si no, el siguiente compromiso del chiverío sería el sábado 22 de agosto cuando enfrenten a los Xolos de Tijuana en la quinta fecha de la liga mexicana. Recordando, que es un jugador que regularmente es titular como parte de la zona baja del Guadalajara.

¿Cuáles son las estadísticas de José Castillo con Chivas?

Pese a que no se le dio la relevancia mediática como con el fichaje de los elementos más nuevos de Chivas, el defensa proveniente de los Tuzos se convirtió en un jugador de peso en las alineaciones titulares del equipo. Y en el caso específico de Gabriel Milito, es uno de sus hombres de confianza en la parte defensiva. Hasta el momento, José Castillo acumula casi 7100 minutos en 88 partidos donde vio acción, aportando dos goles y dos asistencias, recibiendo seis tarjetas amarillas y una expulsión generada por doble cartulina amarilla.