¡RENACE COMO EL AVE FÉNIX! José Juan Macías marca gran gol en el juego de Pumas ante Tigres

Muchos no creyeron en él, muchos aficionados de Pumas criticaron darle la oportunidad a un jugador que estuvo al borde del retiro por múltiples lesiones, pero José Juan Macías hoy tiene un premio a su mentalidad y recuperación, al marcar un gran gol y de paso rescatar un puntos para los Pumas en casa en juego de la Jornada 9 de la Liga MX, en un partido muy serio en contra de Tigres.

El juego de felinos de Pumas ante Tigres, fue casi ganado por los de la UNAM, que al minuto 23 tuvieron la chance de ponerse arriba en el marcador, pero Aaron Ramsey falló un penal desde los 11 pasos en una jugada bochornosa que además salvó la vida de un famoso en la leyenda urbana que lo envuelve.

Cuando parecía que el partido se iba a quedar en un salomónico empate sin goles en Ciudad Universitaria, José Juan Macías tenía otro plan que desencadenó el gol, aunque no lograron contener la ofensiva de Tigres que emparejó los cartones en tiempo agregado.

👉José Juan Macías pone en ventaja a Pumas ante Tigres. Quedan 4 minutos pic.twitter.com/vzyUv3cuum — Manuel Meneses (@ManuMeneses17) September 21, 2025

Así fue el gol de José Juan Macías con los Pumas

El gol de Macías es calificado por la afición como golazo y le debe gran parte de la anotación a Ruvalcaba, quien realizó una pantalla cuando el balón llegó al área lo que liberó la marca, pero pese a ello, cayeron dos elementos al acecho de Macías, pero el atacante que a principios de año fue descartado y cortado por Santos y luego se le dio por retirado hizo una gran jugada.

Controló de derecha en dos tiempos, y luego sin mucho margen de acción pero con el esfuerzo correcto disparó de izquierda para anotar en el arco de Guzmán.

De inmediato celebró Macías el gol y junto a él toda la afición de los Pumas que ahora están convencidos del fichaje con los dos goles que tiene en su estancia con los del Pedregal.

¡Tu primer gol en CU, JJ! 🤩



Festéjalo con tu gente, aquí estamos contigo ☝️😄☝️#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/FQKLpvGUQG — PUMAS (@PumasMX) September 21, 2025