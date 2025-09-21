VIDEO: El TREMENDO OSO de Aaron Ramsey al cobrar un penal vs Tigres con el que le perdona la vida a un famoso

El delantero inglés Aaron Ramsey hizo el oso en el partido de la Jornada 9 de la Liga MX, cuando falló un penal en el partido de Pumas ante Tigres, aunque en la leyenda urbana que lo envuelve, se dice que también le perdonó la vida a un famoso.

En ese mito curioso y que acompaña a Aaron Ramsey se dice que cada vez que anota un gol, un famoso del mundo muere, siendo el último Giorgio Armani, quien murió horas después de que Ramsey se estrenara con gol ante el Atlas.

Aaron Ramsey quien no ha logrado ser el ofensivo por el cual llegó a los Pumas, ahora falló un penal ante Nahuel Guzmán al minuto 23 con el cual los de Efraín Juárez pudo ponerse arriba en el marcador, pero el atacante disparó demasiado cruzado a su poste izquierdo y la mandó fuera del arco.

En el Estadio Olímpico Universitario, aficionados de Pumas inclusive gritaron GOL, pero se percataron al instante que el balón fue por fuera, y que Ramsey había fallado de manera extraordinaria ese penal vital para ponerse arriba ante Tigres.

Jose Hernandez/Jose Hernandez Aaron Ramsey of Pumas misses his penalty kickduring the 9th round match between Pumas UNAM and Tigres UANL as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Olimpico Universitario Stadium, on September 20, 2025 in Mexico City, Mexico.

Aaron Ramsey, recibe apoyo de sus compañeros tras fallar el penal

Apenas falló el penal Aaron Ramsey ante Tigres, sus compañeros se acercaron a mostrarle el apoyo pues este se lamentó, se llevó las manos al rostro y cambió su semblante al saber que estaba errando de manera polémica el penal.

Compañeros lo abordaron en el camino y le mostraron el apoyo tras la falla al 23'.

Falla de Ramsey de penal, que cobra pésimo, en el juego Pumas vs Tigres de Liga Mx en Jornada 9 del Apertura 2025. pic.twitter.com/mqDrTkV8sj — Rodrigo Ornelas Gutiérrez (@Rodrigo98090687) September 21, 2025

La lista de famosos muertos tras un gol de Ramsey en el futbol profesional

Ted Kennedy (25 agosto 2009) – tras gol vs Portsmouth

Osama Bin Laden (2 mayo 2011) – tras gol vs Manchester United

Steve Jobs (5 octubre 2011) – tras gol vs Tottenham

Muammar Gaddafi (20 octubre 2011) – tras gol vs Marsella

Whitney Houston (11 febrero 2012) – tras gol vs Sunderland

Chavela Vargas (5 agosto 2012) – tras gol vs Liverpool

Paul Walker (30 noviembre 2013) – tras gol vs Cardiff City

Robin Williams (11 agosto 2014) – tras gol vs Manchester City

David Bowie (10 enero 2016) – tras gol vs Sunderland

Alan Rickman (14 enero 2016) – tras gol vs Liverpool

Nancy Reagan (6 marzo 2016) – tras gol vs Tottenham

Giorgio Armani (4 septiembre 2025) – tras gol vs Atlas (jugando con Pumas)