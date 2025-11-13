El motivo por el que JJ Macías se quedaría sin equipo tras su fuerte lesión

José Juan Macías sufrió una fuerte lesión que lo tendrá nueves fuera de las canchas. En el partido de Cruz Azul vs Pumas, el delantero salió de cambio y tras realizarle los estudios correspondientes sufrió de una rotura completa de ligamento cruzado anterior, rotura de ligamento colateral medial y rotura de menisco medial en la rodilla izquierda.

Debido a su lesión, Macías se quedaría sin equipo pues son nueve meses lo que tardaría en recuperarse y con el club universitario, tiene contrato hasta el 28 de febrero del 2026 y en caso de no renovar con Pumas, se quedaría sin equipo pues sería complicado que algún club decida contratarlo al estar recuperándose de una fuerte lesión.

Pumas buscaría renovar el contrato de JJ Macías

Diferentes medios han detallado en los últimos días que el conjunto de Pumas estaría cerca de renovar el contrato del atacante JJ Macías con el objetivo de respaldarlo en su lesión y que tenga otra oportunidad con el equipo pues antes de su lesión empezó a mostrar un buen nivel aportando al equipo varios goles.

Toda la familia universitaria está contigo, J.J. Macías. 🙌🫂

Te mandamos mucha fuerza y el deseo de una pronta y completa recuperación. 💪⚽

La garra, la disciplina y el corazón que te caracterizan te llevarán de vuelta a las canchas más fuerte que nunca. ⚽️🐾🔥… pic.twitter.com/ykxLdsodZP — PUMAS (@PumasMX) November 11, 2025

Por el momento, el club no ha hecho oficial la renovación ni ha dado a conocer públicamente la intención de renovar al futbolista, por lo que el delantero tiene la posibilidad de quedarse sin equipo.

Los números de JJ Macías con Pumas

Los números de Macías con Pumas serían los que le darían la extension de contrato.