José Toledo se proclama campeón del Amanali Classic 2023

José Toledo cerró un sólido torneo alzando el trofeo del Amanali Classic 2023 luego de disparar un total de 197 tiros para 19 bajo par. El torneo correspondiente a la Gira de Golf Profesional Mexicana repartió un millón 800 mil pesos. La del sábado es la séptima victoria del golfista guatemalteco en la GGPM.

Con el título en el Amanali Countrt Club & Náutica, Toledo suma puntos importantes en el Official World Golf Ranking. El centroamericano aguantó la presión del colombiano Ricardo Celia, cuyo -18 lo situó segundo en su debut en la GGPM. La victoria no se dio para el nacido en Barranquillo a pesar de no haber tirado un solo bogey durante el fin de semana.

Te puede interesar: Paunovic castiga a Alexis Vega por goleada en el Clásico

“Estoy muy feliz por este triunfo, el próximo lunes mi pequeño Nico cumple un mes de que nació y esto va para él y para toda mi familia. Jugué muy bien, por fortuna esta semana me salieron las cosas. Fue un gran torneo plagado de grandes figuras como ya es costumbre en el Tour Mexicano”, declaró Toledo, quien además cobrará un cheque de 300 mil pesos. El próximo representante de Guatemala en los Juegos Panamericanos de Chile confesó haber jugado con paciencia.

El Club de Golf La Hacienda estuvo bien representado por un Luis Carrera que completó el podio tras tirar en los 60s los tres días de acción. El mexicano dejó que los nervios lo traicionaran en su debut como profesional. Un triple empate en la cuarta posición incluyó a otros dos golfistas aztecas; Luis Gerardo Garza disparó 62 en la ronda final y José de Jesús ‘Camarón’ Rodríguez su segundo 68 consecutivo.

La Gira vivirá su tercera etapa de la temporada en el Club Campestre de Torreón entre el 18 y 21 de octubre.

La Solheim Cup está empatada previo al último día

El domingo en la Finca Casarín de Málaga, España, promete verdaderas emociones con el marcador empatado a ocho puntos por bando. Las europeas han ido recuperando terreno frente a las americanas luego de iniciar el torneo 0-4. El tercer día se juegan los duelos individuales.

Te puede interesar: Todas las peleas de Canelo Álvarez en el boxeo desde su debut: ganadas, perdidas y empatadas