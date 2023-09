Liderato compartido en el Amanali Classic 2023 de cara al último día

La última ronda del Amanali Classic promete emociones al máximo. El guatemalteco José Toledo y el colombiano Ricardo ‘Pipo’ Celia están empatados en 14 bajo par previo a la última ronda de la segunda parada de la Gira de Golf Profesional Mexicana. Detrás de ellos se ubica un nutrido grupo de cinco golfistas aztecas, incluido José de Jesús ‘Camarón’ Rodríguez con -10, empatado en el cuarto sitio.

Toledo firmó tarjeta de 62 golpes el viernes y se dio el lujo de tirar un hole in one en el 11. El sábado buscará coronarse por séptima vez en el máximo circuito mexicano de golf y mejorar su posición en el Official World Golf Ranking.

“No fue una ronda casi tan perfecta, pero seguro que fue una gran ronda”, bromeó Toledo al finalizar su jugada. “Tiré 10 bajo par, con la sorpresa de que hice un hole in one en el hoyo 11, el sexto de mi carrera, así que me voy contento y a festejar un rato”, admitió el centroamericano de 37 años.

El grupo de líderes saldrá mañana en punto de las 09:20 horas, junto al de Guatemala y a Celia jugará el nacional Luis Carrera, quien lleva un acumulado de -11.

“No hay que adelantarse a nada, mañana será otro día, sin embargo es la posición en la que quiero estar que es en el grupo líder, así que será una gran ronda”, puntualizó Toledo.

