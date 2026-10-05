Sebastián La Rosa, médico experto en longevidad: “Este sencillo hábito al programar tu hora de sueño te ayudará a dormir mejor”

Dormir mejor es uno de los objetivos de quienes buscan cuidar su salud y recuperar energía para sus actividades diarias. Sin embargo, acostarse temprano no siempre alcanza para conciliar el sueño. Hay un detalle en la organización de los horarios que también puede influir en el descanso.

Sebastián La Rosa, médico divulgador sobre longevidad, pone el foco en una rutina que comienza por la mañana. Su recomendación consiste en establecer una referencia diaria que ayude a ordenar los periodos de sueño y vigilia. Pero ¿cómo funciona y qué debemos considerar al ponerla en práctica?

¿Qué hábito recomienda Sebastián La Rosa para dormir mejor?

El consejo del médico es mantener una hora fija para despertarse. Según las declaraciones recogidas por La Vanguardia, levantarse a una hora similar cada día favorece la acumulación de presión de sueño durante la jornada.

Dormir menos del tiempo recomendado puede ser negativo para tu salud|Crédito: iStock

“Si duermes mal, fija una hora para despertarte”, señala La Rosa. El especialista utiliza las 8:00 de la mañana como ejemplo, aunque su recomendación se centra en la constancia del horario. Cada persona debe organizarlo según sus actividades y necesidades de descanso.

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¿Por qué la hora de despertar influye en el sueño nocturno?

La explicación involucra dos mecanismos. El primero es la presión de sueño, que aumenta conforme transcurren las horas que permanecemos despiertos. La adenosina, una sustancia que se acumula en el cerebro durante la vigilia, participa en este proceso y disminuye mientras dormimos.

El segundo es el reloj circadiano, que utiliza señales como la luz y la oscuridad para organizar los momentos de actividad y descanso. Ambos procesos intervienen en cuándo sentimos sueño, explica el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de Estados Unidos.

¿Cuánto puede cambiar el horario de sueño los fines de semana?

Una dificultad frecuente aparece cuando los horarios cambian durante los días libres. Desvelarse y levantarse varias horas más tarde puede alterar el ritmo de sueño y vigilia.

El instituto estadounidense recomienda que la diferencia entre los horarios de descanso de entre semana y del fin de semana sea de aproximadamente una hora como máximo. También aconseja reservar la hora previa a acostarse para actividades tranquilas y reducir la exposición a luces artificiales intensas.