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David Barzilai, médico de Harvard: “El pilar más infravalorado para vivir más no es el ejercicio, es la conexión social”

El médico de Harvard, David Barzilai, habló sobre la longevidad y el ejercicio

David Barzilai, médico de Harvard: “El pilar más infravalorado para vivir más no es el ejercicio, es la conexión social”

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Así como hay expertos que hablan de la longevidad, David Barzilai, médico de la Facultad de Medicina de Harvard, señala que vivir más no debería ser el único objetivo. Para él, también es importante conseguir más años con buena salud, movilidad, claridad mental y conexión con otras personas.

Mientras algunos especialistas dan consejos sobre cómo vivir mejor, Barzilai destaca cinco pilares que pueden influir en el envejecimiento saludable: movimiento, nutrición, sueño, reducción del estrés y conexión social. El especialista considera que esta última suele recibir mucha menos atención de la que merece.

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¿Por qué es tan importante la conexión social?

Para David Barzilai, la conexión social es probablemente el pilar de la longevidad más descuidado. Mientras las personas suelen controlar su alimentación o la cantidad de pasos que realizan, no siempre dedican la misma atención a mantener sus amistades y vínculos.

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El médico recomienda convertir los encuentros con otras personas en una actividad regular. Una llamada semanal, un voluntariado, una clase o incluso un paseo habitual por un lugar donde se encuentren vecinos pueden ayudar a mantener ese contacto.

Los consejos de David Barzilai sobre la longevidad

El especialista señala que los cinco pilares están relacionados con hábitos cotidianos. En cuanto al movimiento, recomienda combinar actividad aeróbica con entrenamiento de resistencia y evitar pasar largos periodos sentado.

En nutrición, aconseja priorizar alimentos integrales, consumir suficiente proteína y combinar las comidas con proteínas, grasas saludables y fibra. Para el sueño, destaca la importancia de dormir entre siete y ocho horas y mantener horarios constantes.

Sobre el estrés, explica que el problema aparece cuando la respuesta del organismo permanece activada durante demasiado tiempo. Por eso, considera importantes el ejercicio, el descanso, la luz natural y el contacto con personas de confianza.

Mejores frases de David Barzilai sobre la conexión social y la longevidad

Barzilai resume su visión de la longevidad al señalar que “la buena salud es sorprendentemente poco glamurosa” y que los aspectos básicos son los que más importan cuando se practican de manera constante.

Sobre las relaciones personales, advierte que muchas personas cuidan sus hábitos físicos con precisión, pero no protegen sus amistades con la misma dedicación. Su recomendación es tratar algunas relaciones reales con la misma seriedad que la presión arterial o una rutina de ejercicio.

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