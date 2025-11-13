Joven mexicano firmó con equipo de Dinamarca; ¿quién es y cuánto vale su ficha en estos momentos?

El balompié nacional acaba de ubicar un nuevo prospecto de 16 años que recién firmó con un equipo de Dinamarca. Este joven mexicano se llama Nathaniel Pérez Torres y está forjando su carrera como profesional, pero llama la atención que puede representar a otras dos selecciones. Por ello, es necesario conocer su historia de vida y su trayectoria como futbolista a esta temprana edad.

Historico triunfo de la Seleccion Mexicana

Te puede interesar - ¿Cómo murió esta joven promesa del deporte mexicano?

Te puede interesar - ¿Qué pasó con este joven mexicano que se esperaba como figura del balompié nacional?

¿Quién es el joven mexicano, Nathaniel Pérez Torres?

Su nombre fue mencionado desde hace un año, cuando precisamente se descubrió su historia. En estos momentos sigue siendo joven, pues cuenta con 16 años y recién firmó su siguiente paso como futbolista profesional en el futbol danés. Nacido en Suecia, su madre es mexicana y su papá es chileno. Por ello, la pelea por su talento ya comenzó, pues hace meses él mismo afirmó que ya hubo acercamientos de la gente de selecciones nacionales de México.

Con esto en mente, se puede agregar que estuvo en clubes como FC Rosengard y su última etapa formativa la vivió con el Malmö, ambos suecos. De allí firmó con el Midtjylland, club con el que competirá en la categoría Sub-17. Por ello, hizo eco el fichaje con su nuevo equipo.

Estas fueron sus declaraciones tras la firma de su primer contrato, anunciado el pasado 12 de noviembre: “Estoy muy emocionado. Me he sentido como en casa desde el primer momento… Mi objetivo es debutar como profesional aquí en el club y ojalá a una edad temprana”.

¿Este joven mexicano ya debutó con la Selección Mexicana?

El chico que también ya hizo pruebas con el Sporting de Lisboa no ha tenido proceso alguno con el tricolor de su categoría. Incluso, en palabras recogidas desde AS Chile, dijo que le gustaría observar cómo se ejecuta el futbol en la nación de su padre. Por ello, se está a la expectativa de lo que ofrezca el muchacho en esta que se espera su última etapa previo a la vida profesional, pues ni siquiera tiene ficha en los sitios más importantes de mercadeo futbolístico.