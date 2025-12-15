Juan Soto hace historia en las Grandes Ligas y conquista otra vez el Premio Marichal

Juan Soto no solo brilló con el bate en la temporada 2025 de las Grandes Ligas, también dejó una huella imborrable en la historia del béisbol dominicano. El estelar jardinero de los New York Mets fue galardonado por segundo año consecutivo con el Premio Juan Marichal, distinción que reconoce al pelotero dominicano con el mejor rendimiento en MLB.

El reconocimiento, entregado por el propio Juan Marichal, primer dominicano en el Salón de la Fama, confirma el impacto de Soto dentro y fuera del diamante. Con este logro, el cañonero zurdo se convierte en el primer jugador en ganar dos veces este prestigioso premio, consolidando su estatus como referente del béisbol latino.

Una temporada de élite que puso a Soto en la conversación MVP

En su primera campaña con los Mets, tras firmar el histórico contrato de 760 millones de dólares, Juan Soto respondió a la presión como solo los grandes saben hacerlo. Conectó 43 jonrones, remolcó 105 carreras y cruzó el plato en 120 ocasiones, números que lo colocaron entre los finalistas al MVP de la Liga Nacional.

Más allá de las estadísticas, Soto fue el motor ofensivo del equipo neoyorquino y un espectáculo constante para los aficionados latinos en Estados Unidos, quienes llenaron estadios para verlo imponer respeto en cada turno.

“Gracias a la República Dominicana, a don Juan y a todos los periodistas por tomarme en cuenta”, expresó emocionado Soto al recibir el premio. Sus palabras reflejan humildad, pero también el orgullo de representar a una nación que respira béisbol.

Por su parte, Marichal destacó a Soto como un ejemplo para la juventud dominicana, subrayando que su disciplina y compromiso son tan valiosos como su talento natural.

Soto mira al Clásico Mundial y mantiene raíces firmes

Durante la ceremonia, Juan Soto no esquivó una de las preguntas más esperadas: su posible participación en el Clásico Mundial de Béisbol. Su respuesta fue clara y directa: “Estamos ready”. Todo apunta a que el jardinero volverá a vestir la franela de la República Dominicana en el torneo de naciones.

También habló sobre la posibilidad de jugar en la Lidom con los Tigres del Licey, aunque dejó en manos de los Mets la decisión final. El mensaje es evidente: Soto no olvida sus raíces y mantiene vivo el vínculo con su país.

El Premio Juan Marichal no solo celebra números, celebra liderazgo, identidad y orgullo latino. Y en 2025, Juan Soto fue la personificación de todo eso.