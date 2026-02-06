ÚLTIMA HORA: Equipo de la Liga BBVA MX se refuerza con canterano del Barcelona para el Clausura 2026

Este viernes 6 de febrero del 2026, un equipo de la Liga BBVA MX dio a conocer en sus redes sociales un nuevo refuerzo para el Clausura 2026 y ha despertado la atención de varios aficionados pues el futbolista es canterano del Barcelona.

Luego de varios días de rumores, el conjunto de Juárez confirmó a Ramón Rodríguez Jiménez, conocido como 'Monchu', como su nuevo refuerzo para el Clausura 2026.

Desde Palma de Mallorca hasta la frontera número uno 🇪🇸➡️🌎 pic.twitter.com/PAaitDM6w5 — FC Juárez (@fcjuarezoficial) February 6, 2026

El refuerzo ha despertado el interés de muchos aficionados pues 'Monchu' tuvo su formación como futbolista en el Barcelona, tiene una experiencia destacada en LaLiga y llega al futbol mexicano con 26 años, por lo que ha generado muchas expectativas.

"Futbol Club Juárez informa que el futbolista español Ramón Rodríguez Jiménez, conocido como Monchu, se integra al plantel de los Bravos como refuerzo para este Clausura 2026 de la Liga MX luego de una negociación con el club griego Aris Salónica para acordar la cesión del jugador por un año con opción a compra." informó Juárez a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

'Monchu' llega procedente del futbol griego, del club Aris Salónica luego de acordar la cesión del jugador por un año con opción a compra.

🇪🇸 ¡BIENVENIDO, MONCHU! 🐎⚒️Llegas a la ciudad de lucha, trabajo y mucha bravura👏📰Más información ⬇️ https://t.co/TTHFdoteAf pic.twitter.com/XANz0PiZmV — FC Juárez (@fcjuarezoficial) February 6, 2026

¿Quién es Ramón Rodríguez Jiménez 'Monchu'?

Ramón Rodríguez Jiménez, conocido como 'Monchu', es un mediocampista de 26 años de edad, que mide 1.73 m. Jugador español que tuvo su formación en el Barcelona al jugar en la cantera, llegar al Barcelona Atlétic y debutar con el primer equipo en un juego de Champions league.

En su carrera, ha tenido minutos en equipos como: Valladolid, Girona, Barcelona, Granada y Aris de Salónica. Acumula un total de 294 juegos disputados con 22,200 minutos en el terreno de juego en los que ha marcado 34 goles y ha dado 27 asistencias.