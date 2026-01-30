Juárez vs Cruz Azul: ¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido de la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX?

Este viernes 30 de enero del 2026 se enfrentan Juárez vs Cruz Azul en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El encuentro corresponde a la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y aquí te decimos todo lo necesario para poder ver el encuentro totalmente EN VIVO y GRATIS.

El juego de Juárez vs Cruz Azul será transmitido EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete en cuanto termine el juego de Puebla vs Toluca, encuentro de la cartelera del viernes botanero. Además, podrás verlo por el sitio web de TV Azteca Deportes y en la app y sitio web de TV Azteca deportes. El encuentro tendrá el analisis y la narración de Christian Martinoli, Luis García, David Medrano y Álvaro López Sordo.

AQUÍ PUEDES VER EL JUÁREZ VS CRUZ AZUL TOTALMENTE EN VIVO Y GRATIS

Así llegan Juárez y Cruz Azul

Juárez y Cruz Azul llegan al encuentro tras el paron que tuvo el futbol mexicano por el encuentro amistoso de la Selección Mexicana. Ambos equipos buscan obtener tres puntos y empezar a colarse en los puestos de Liguilla.

Juárez busca hacer pesar la localia y espera aprovechar el clima que tendrá la ciudad pues se preve que esten a siete grados centigrados. El equipo de la frontera llega ubicado en el noveno lugar de la tabla con cuatro puntos conseguidos luego de ganar, perder y empatar un cuentro respectivamente. En su último encuentro logró empatar 2-2 ante Santos.

En el caso de la Máquina, llega ubicado en el cuarto lugar de la tabla con seis puntos conseguidos y una racha de dos victorias. Los dirigidos por Larcamón lograron vencer al Atlas y al Puebla, por lo que quieren seguir con la racha positiva.

De igual forma, los celestes tendrán que cuidar las cargas pues el miércoles 4 de febrero se enfrentan a Vancouver en el juego de ida de la Concachampions.