Juárez vs Pumas: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la jornada 3 del Apertura 2026 por TV Azteca
¡Partido clave en la frontera! Los Bravos de Juárez juegan vs Pumas en el Olímpico Benito Juárez, en el que ambos equipos buscan que los catapulten a los primeros lugares del Apertura 2026
¡Llegó la hora! El Viernes Botanero empieza con uno de los cuatro grandes de la Liga MX visitando la frontera. Y es que los Bravos de Juárez juegan vs Pumas en el estadio Olímpico Benito Juárez, como parte de la jornada 3 del Apertura 2026. ¡Síguelo en vivo y gratis, a través de TV Azteca!