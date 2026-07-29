Juárez vs Pumas: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la jornada 3 del Apertura 2026 por TV Azteca

¡Llegó la hora! El Viernes Botanero empieza con uno de los cuatro grandes de la Liga MX visitando la frontera. Y es que los Bravos de Juárez juegan vs Pumas en el estadio Olímpico Benito Juárez, como parte de la jornada 3 del Apertura 2026. ¡Síguelo en vivo y gratis, a través de TV Azteca!