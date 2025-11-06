Juárez vs Tigres: Ver en VIVO y GRATIS el resultado del partido de ida de cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil, HOY jueves 6 de noviembre , marcador online

Desde el Estadio Olímpico Benito Juárez, arranca la Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025 en la Liga BBVA MX Femenil , Juárez recibe a Tigres en un duelo concontrastes.

Las Bravas regresan a la Liguilla tras firmar una sólida fase regular con 7 victorias, 6 empates y solo 4 derrotas. El conjunto fronterizo llega con confianza, acumulando cuatro partidos sin perder (2 triunfos y 2 empates), incluyendo una goleada 4-0 sobre Querétaro en su último compromiso.

Enfrente estarán las Amazonas de Pedro Losa, líderes generales con 42 puntos producto de 13 victorias, 3 empates y apenas una derrota. Tigres cerró el torneo con una impresionante racha de 10 partidos invictas (9 ganados y 1 empatado), aunque en la última jornada no pudieron superar a Cruz Azul, con quien igualaron 2-2.

