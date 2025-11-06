deportes
Nota

Juárez vs Tigres: Ver en VIVO y GRATIS el resultado del partido de ida de cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil, HOY jueves 6 de noviembre , marcador online

Las Bravas reciben a las Amazonas en la Ida de los cuartos de final del Apertura 2025

Juárez vs Tigres.jpg
Sebastian Cortés
Liga MX Femenil
Desde el Estadio Olímpico Benito Juárez, arranca la Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025 en la Liga BBVA MX Femenil , Juárez recibe a Tigres en un duelo concontrastes.

Las Bravas regresan a la Liguilla tras firmar una sólida fase regular con 7 victorias, 6 empates y solo 4 derrotas. El conjunto fronterizo llega con confianza, acumulando cuatro partidos sin perder (2 triunfos y 2 empates), incluyendo una goleada 4-0 sobre Querétaro en su último compromiso.

Enfrente estarán las Amazonas de Pedro Losa, líderes generales con 42 puntos producto de 13 victorias, 3 empates y apenas una derrota. Tigres cerró el torneo con una impresionante racha de 10 partidos invictas (9 ganados y 1 empatado), aunque en la última jornada no pudieron superar a Cruz Azul, con quien igualaron 2-2.

FC Juárez Femenil
Tigres Femenil
Sebastian Cortés

