¡El hombre del momento! Jude Bellingham gana premio luego del Clásico Español

Jude Bellingham ha sido un jugador clave en el conjunto del Real Madrid pues desde su llegada ha demostrado su calidad, nivel y aporte en la ofensiva merengue. Jude se ha ganado el cariño de los aficionados del Madrid pues ha participado en goles bastante importantes como el pasado domingo 21 de abril del 2024 en el que logró marcar el gol del triunfo del Clásico Español.

Bellingham ha demostrado su calidad desde que estaba con el conjunto del Borussia Dortmund, equipo del que salió en junio de 2023 para llegar al Real Madrid. Su nivel ha hecho que varios consideren que en unos años puede ser ganador del Balón de Oro.

Este lunes 22 de abril del 2024, Jude Bellingham logró levantar otro premio individual luego del Clásico Español pues fue galardonado en los premios Laureus. El jugador inglés terminó siendo el ganador al deportista revelación del año 2023.

El premio se entregó en una gala en el Palacio de Cibeles de Madrid, presentada por el actor estadounidense Andy García y con asistencia de numerosas personalidades del deporte, del espectáculo y de la moda.

Fueron los miembros de la Academia Laureus los que eligieron con sus votos al jugador del Real Madrid por encima del atleta británico Josh Kerr, de la futbolista colombiana Linda Caicedo, de la tenista estadounidense Coco Gauff, de la futbolista española Salma Paralluelo y del nadador chino Qin Haiyang.

🏆 Jude Bellingham wins the 2024 Laureus World Breakthrough of the Year Award. #Laureus24

🏆 Jude Bellingham es el ganador del premio Laureus revelación del año 2024. #Laureus24 pic.twitter.com/VYOkY6Je2c

— Laureus (@LaureusSport) April 22, 2024