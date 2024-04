¡Se revelan los audios! Árbitros explican porque no contó el gol fantasma de Yamal en el Real Madrid vs Barcelona

Este lunes 22 de abril del 2024, sigue la polémica referente al Clásico Español que se disputó el pasado domingo 21 de abril del 2024. Encuentro que terminó ganando el Real Madrid 3-2.

El presidente Laporta decidió subir un video en las redes del club en el que pide las imágenes del gol que no marcaron de Yamal. Situación que ha provocado que las redes sociales exploten pues el mismo Laporta detalló que en caso de que hubiera pruebas de que el gol debía de contar, pediría que el partido se repitiera.

Un par de horas después, la Real Federación Española publicó en sus redes sociales los audios del VAR durante el encuentro con cada una de las jugadas polémicas que hubo en el encuentro.

Explican porque no contó el gol de Yamal

El árbitro central fue César Soto Grado, y en el VAR se encontraba Sanchez Martínez. Ambos se logran escuchar en el video publicado por la RFEF. Al momento del gol de Yamal, se escucha como detallan que no entra del todo pero que la van revisar.

"-Para mí no entra del todo, es córner. - Vamos a chequear César.”.

De igual forma, se escucha la explicación de César a Gundogan sobre que no hay la tecnología de gol pero que van a esperar al VAR. “No hay tecnología de gol, esperamos al VAR que quizás era gol, ¿ok? Estamos revisando porque no hay tecnología de gol”.

Desde el VAR, le detallaron al árbitro central que estaban revisando todas las tomas porque no tenían ninguna clara. “Estamos haciendo 360 porque no la tenemos. El cuerpo nos está tapando, seguimos buscando”. A lo que Soto detalló que no había prisa y que era importante la decisión. “No tenemos nada de prisa, es una decisión muy importante. Lo mejor es esperar.”

Por último, luego de varios minutos y de observar las diferentes tomas, desde el VAR le detallaron al árbitro central que reanudara el juego porque no había ninguna evidencia de que el balón haya entrado.

“No tenemos más. César, vamos a reanudar con saque de esquina porque no tenemos ninguna evidencia de que el balón haya entrado”.

