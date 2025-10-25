Juega en el Barcelona, tiene más de 600 goles y podría jugar junto a Cristiano Ronaldo

El astro portugués Cristiano Ronaldo estaría personalmente involucrado en un ambicioso movimiento de mercado. Se trataría de convencer a la directiva del Al-Nassr para que contrate a Robert Lewandowski cuando el delantero polaco quede libre en el verano de 2026, de acuerdo con información de diferentes reportes.

Te puede interesar: EA FC 26 homenajea a Jorge Campos con una carta especial por Halloween; Así puedes obtenerla

El ganador del Balón de Oro en cinco ocasiones, quien actualmente lidera la la ofensiva del equipo árabe, ve en el exjugador del Bayern Munich el compañero ideal para formar una de las parejas goleadoras más experimentadas y letales del mundo. Ronaldo habría argumentado que, pese a sus 37 años, Lewandowski mantiene intacto su instinto anotador.

Mazatlán vs América EN VIVO, Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Lewandowski será agente libre en junio 2026

La situación en el Barcelona favorece esta operación. Todo indica a que el conjunto catalán no planearía renovar al artillero polaco, cuyo vínculo expira en junio de 2026. El técnico Hansi Flick considera que, a pesar de sus más de 100 goles con la camiseta blaugrana, la edad y las lesiones recurrentes recomiendan proyectar el ataque con jugadores más jóvenes.

Lewandowski había rechazado anteriormente ofertas de la Suadi Pro League, pero la influencia de CR7 podría ser determinante. La posibilidad de formar una sociedad goleadora con una leyenda contemporánea representa un aliciente deportivo, además del económico.

Para el Al-Nassr, sería otro golpe sobre la mesa al futbol del Medio Oriente al sumar a dos de los máximos anotadores del siglo XXI en el ocaso de sus carreras, creando una gran dupla que pueda complementarse de buena manera y seguir incrementando sus goles.

Te puede interesar: ¡NO ES BROMA! Mazatlán APLASTÓ al América en la jornada 15 del Apertura 2025