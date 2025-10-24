EA FC 26 homenajea a Jorge Campos con una carta especial por Halloween; Así puedes obtenerla

Jorge Campos no solo es recordado como una leyenda bajo los tres postes, sino que también brilló en su faceta como goleador en los inicios de su carrera en donde alternaba la portería con la delantera, por lo que videojuego EA FC 26 lo reconoció con esta carta especial que destaca sus habilidades con el esférico en los pies.

Se trata de una actualización como parte del evento Ultimate Scream disponible en el modo de juego de Ultimate Team de EA SPORTS FC 26 que presenta posiciones alternativas de las leyendas del futbol

La tarjeta de delantero de Jorge Campos en EA FC 26

El videojuego EA FC 26 homenajeó al Inmortal Jorge Campos con una carta especial de delantero en modo leyenda en el equipo de la MLS, adicional a la que ya cuenta en su tradicional posición como portero.

En esta nueva carta, Campos cuenta con una puntuación general de 88 que se promedia gracias a sus calificaciones en 85 de ritmo, 78 de pases 82 de tiro, 88 de regate, 70 de defensa y 81 en físico.

La carta del analista de TV Azteca en Ultimate Scream cuenta con atributos mejorados y el diseño y animación cuenta con efectos visuales de Halloween y detalles terroríficos.

Calificaciones de Jorge Campos en su carta de delantero

Jorge Campos - calificación general: 88



Ritmo: 85

Pases: 78

Tiro: 82

Regate: 88

Defensa: 70

Físico: 81

Así fue la carrera de Jorge Campos como delantero

A lo largo de su carrera, Jorge Campos convirtió 47 goles, la mayoría de ellos en su paso con Pumas y Atlante y se le recuerda por alternar la portería con la delantera disputando medio tiempo en cada posición.

Campos probó suerte en la delantera ante las pocas oportunidades que recibía en la portería en sus primeros años con los Universitarios y respondió con creces al convertir 14 goles en su primera temporada.

