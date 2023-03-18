¿Contra quién y cuándo juega Chucky Lozano en la Champions League?

Napoli pasó por encima del Frankfurt 5-0 en los Octavos de Final de la Champions League, el conjunto italiano ha sido uno de los más regulares en toda Europa, así como uno de los que mayor productividad ofensiva promedia. El equipo del Chucky Lozano ha metido un total de 25 goles en la UCL, prácticamente el club con más tantos en toda la campaña.

El sorteo de la Champions League se llevó a cabo en Nyon, Suiza, donde el el Napoli conoció al próximo rival para los Cuartos de Final. Por lo que el equipo del Chucky Lozano comenzará la preparación para encarar el duelo de la mejor manera, ya con el futbolista mexicano al 100% en su forma física.

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¿Contra quién jugará El Chucky Lozano en Champions League?

El sorteo contó con el dominio de los clubes italianos, que en esta fase eliminatoria contó con 3 equipos para los Cuartos de Final de la Champions League 2023. En caso de que Inter derrote al Benfica, la Serie A, aseguraría tener un representante italiano en la Final de Estambul. Chucky Lozano y el Napoli se medirán ante Milan en la siguiente fase.

Real Madrid vs Chelsea

La temporada se enfrentaron también en la misma fase, Real Madrid terminó sufriendo en el Santiago Bernabéu pero se acabó imponiendo en el tiempo extra 5-4 (en el global)

Manchester City vs Bayern Munich

Manchester City podría convertirse en el equipo inglés con 25 partidos sin perder jugando en casa (Etihad Stadium), dejando atrás la marca impuesta por el Arsenal de Los Invencibles.

Benfica vs Inter

Benfica ha sido uno de los equipos sorpresa de la temporada, vendieron a su 'figura' del ataque (Darwin Núñez) y Gonçalo Ramos funcionó; perdieron a su 'figura' del medio campo (Enzo Fernández al Chelsea), y aún así el equipo ha trabajado de gran manera.

Milan vs Napoli

Uno de los partidos con mayor tradición y rivalidad en Europa. El conjunto de Napoli se ha instalado en los Cuartos de Final de la Champions League por primera vez en su historia. Chucky Lozano sabrá lo que es enfrentar unos Cuarto de Final de la UEFA ante uno de los equipos de mayor tradición en el campeonato.