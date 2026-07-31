Juegos GRATIS que transmite TV Azteca HOY viernes 31 de julio de la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Este viernes 31 de julio arranca la tercera fecha del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, una jornada crucial para los equipos del balompié nacional que buscan asegurar unidades valiosas antes de la pausa obligada por la Leagues Cup. Las acciones de hoy tendrán como protagonistas a dos de los equipos más populares del país: Guadalajara y la UNAM.

Tras las dos primeras fechas disputadas en este semestre, tanto Chivas como Pumas llegan en situaciones estadísticas idénticas; ambas escuadras se encuentran empatadas con tres puntos en la clasificación general, ocupando las posiciones 11 y 12 respectivamente, luego de registrar una victoria y un descalabro.

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El momento de Chivas en el arranque del Apertura 2026

Por el lado del Rebaño, el equipo dirigido por Gabriel Milito llega a esta instancia buscando consolidar su funcionamiento tras un inicio de torneo con altibajos. Guadalajara arrancó el certamen con una derrota de 2-0 frente a Toluca en el Estadio Akron, pero logró recomponer el camino en la Jornada 2 al vencer 1-0 a FC Juárez en los minutos finales.

Para esta campaña, la directiva rojiblanca hizo una apuesta fuerte en el mercado para darle frescura a la ofensiva, concretando las llegadas de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda, además del regreso de elementos como Luis Rey.

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Nueva era en cantera en el arranque del Apertura 2026

En cuanto al cuadro universitario, Pumas atraviesa por una nueva etapa tras el subcampeonato del Clausura 2026. Bajo el mando de Esteban Solari, el proyecto auriazul comenzó a dar frutos en la jornada pasada al conseguir una importante victoria de 2-1 como visitantes frente al Toluca en el Estadio Nemesio Díez.

Las llegadas de Sebastián Córdova y Cristian "Chicote" Calderón, sumadas a las contrataciones de Víctor Arteaga y Luciano Herrera, exigen un equipo dinámico que buscará aprovechar el mal paso del FC Juárez en la frontera para seguir escalando posiciones.

¿Dónde ver en vivo y GRATIS el Puebla vs Chivas?

Podrás vivir las mejores acciones del encuentro en vivo y totalmente gratis por la señal de Azteca Deportes, en el ya tradicional Viernes Botanero, el juego también estará disponible a través de su sitio web y en la app oficial.

Por televisión abierta, la cita es en el Canal 7. Te sugerimos preparar tu botana desde las 6:50 de la tarde con el arranque de la transmisión, ya que el partido y el silbatazo inicial arrancan puntualmente a las 7:00 pm, con las mejores voces de México.

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¿Dónde ver en vivo y GRATIS el FC Juárez vs Pumas?

Podrás seguir la transmisión de este encuentro en vivo y totalmente gratis por la señal de Azteca Deportes en el Viernes Botanero, con disponibilidad simultánea a través de su sitio web y la app oficial.

Por televisión abierta, la cobertura será a través del Canal 7. La transmisión comenzará a las 20:50 horas para dar paso al silbatazo inicial, programado puntualmente a las 21:00 horas.

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