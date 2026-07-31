HORA EXACTA para ver EN VIVO el Puebla vs Chivas de Guadalajara, partido de la jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

En las acciones del Viernes Botanero por la señal de Azteca 7 y el sitio web y app de Azteca Deportes, Puebla recibe a las Chivas en la cancha del Estadio Cuauhtémoc en un duelo correspondiente a la Jornada 3 del Apertura 2026.

Las acciones de este esperado choque darán inicio a la HORA EXACTA de las 19:00 horas (tiempo del centro de México), un partido al que ambas escuadras llegan empatadas con tres unidades tras un arranque de torneo con altibajos, por lo que saldrán en busca de su segunda victoria.

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El Rebaño Sagrado se presenta a este compromiso ubicado en la undécima posición de la clasificación. Los rojiblancos sufrieron un amargo tropiezo en su debut tras caer por 0-2 frente al Toluca en casa, sin embargo, lograron enderezar el camino durante la segunda fecha al imponerse por la mínima (1-0) ante el FC Juárez.

Por otro lado, la Franja marcha ligeramente arriba al ocupar el noveno peldaño. El conjunto poblano arrancó el certamen con el pie derecho gracias a un triunfo de visitante (0-1) precisamente frente a los Bravos, pero tropezó en su segundo encuentro tras perder 0-1 ante el León.

Dada esta paridad numérica y la necesidad de sumar puntos, se espera un encuentro sumamente ofensivo, lo que obligará a ambos equipos a ir al frente para escalar posiciones y regalarle a la afición un duelo de alta intensidad antes del parón de la Liga BBVA MX por la Leagues Cup 2026.

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Pronóstico partido Puebla vs Chivas

Tomando en cuenta la estadística y la paridad de ambas escuadras en este arranque de torneo, el pronóstico analítico apunta a un duelo sumamente cerrado, con un resultado esperado de 1-1 o una apretada victoria por 0-1 a favor del Rebaño Sagrado.

Este choque en el Estadio Cuauhtémoc promete una alta intensidad, sobre todo porque tanto el Puebla como las Chivas de Gabriel Milito saldrán a la cancha con la urgencia de llevarse los tres puntos, buscando cerrar de gran manera esta etapa del Apertura 2026 y viajar con todo el impulso anímico a su participación en la Leagues Cup.

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Dónde ver en vivo y gratis el Puebla vs Chivas del Apertura 2026

Podrás vivir las mejores acciones del encuentro en vivo y totalmente gratis por la señal de Azteca Deportes, en el ya tradicional Viernes Botanero, el juego también estará disponible a través de su sitio web y en la app oficial.

Por televisión abierta, la cita es en el Canal 7. Te sugerimos preparar tu botana desde las 6:50 de la tarde con el arranque de la transmisión, ya que el partido y el silbatazo inicial arrancan puntualmente a las 7:00 pm, con las mejores voces de México.

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