El gran ausente en la ceremonia de inauguración de Tokyo 2020

La ceremonia de inauguración de Tokyo 2020 se celebrará el próximo viernes 23 de julio, en un marco de emotividad, pues estará ausente uno de los grandes invitados de cada edición.

Este viernes por fin darán el banderazo de inicio oficial los Juegos Olímpicos de Tokyo, tras un año de retraso debido al covid-19 que afectó en todo el mundo y que sigue causando estragos.

Es por prevención, cuidado y en seguimiento de los protocolos de salud, que en el Estadio Olímpico de Tokyo no estará el invitado principal: el aficionado. Como en cada evento de esta índole, los seguidores llenan los graderios y le dan un color especial.

Tokyo 2020 Olympics - Soccer Football - Women - Group F - China v Brazil - Miyagi Stadium, Miyagi, Japan - July 21, 2021. A young fan wears a face mask inside the stadium before the match REUTERS/Molly Darlington TPX IMAGES OF THE DAY|MOLLY DARLINGTON/REUTERS

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En el desfile de las delegaciones en la ceremonia de inauguración, los atletas y seguidores muestran afecto mutuamente y ocurre un momento único que abre los Juegos Olímpicos, pero ahora no será igual y ha causado altas expectativas, pues con toda la teconología de los nipones podrían presentar un evento nunca antes visto.

Personalidades en la ceremonia de inauguración de Tokyo 2020

Los líderes en el mundo, de al menos quince naciones y organizaciones internacionales, han confirmado en los últimos días su asistencia a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, que será el viernes a las 6:00 am, tiempo del Centro de México.

En Río 2016, asistieron 40 líderes en el mundo, entre presidentes, Jefes de Estado y Primer Ministros, pero a causa del covid-19 el número ha bajado considerablemente, por lo que habrá grandes ausentes en los Juegos Olímpicos. Algunos de los asistentes serán:

Emmanuel Macrón: Francia

Luvsannamsrai Oyun-Erdene: Mongolia

Jill Biden: Estados Unidos

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Ana Guevara, confirmada entre los 70 ministros deportivos en la ceremonia de inauguración de Tokyo 2020

Acudirán también a la ceremonia de inauguración del viernes 23 de julio, 70 autoridades extranjeras, que representan a ministerios deportivos correspondientes de cada país, anunció en rueda de prensa, el portavoz del Gobierno nipón, Katsunobu Kato.

Una persona pasa por delante de la señalización de los Juegos Olímpicos, Tokio, Japón, 19 de julio de 2021. REUTERS/Thomas Peter|THOMAS PETER/REUTERS

El primer ministro Yoshihide Suga, habría externado desde su posición de portavos, que el primer ministro Yoshihide Suga, tomará esta reunión frente a frente para reunirse con los líderes y construir un ambiente de confianza.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, asistiría al evento olímpico y por parte de Japón, el emperador Naruhito asistirá irá a la ceremonia para lanzar un discurso y aperturar los Juegos Olímpicos.

La ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, se celebrará a puerta cerrada y sin espectadores, por decisión de los propies organizadores.