Las hazañas de Michael Phelps en Juegos Olímpicos

Michael Phelps originario de Baltimore, Estados Unidos con tan solo 15 años le demostró al mundo que era un fenómeno en la alberca, ganó mundiales consiguió récords mundiales de tiempo, pero hablando específicamente de los Juegos Olímpicos, a pesar de participar en Sydney 2000 y ser el nadador más joven con 15 años no ganó ninguna medalla, aunque si logró llegar a la Final de los 200 mts en mariposa y terminó como quinto. Fue hasta Atenas 2004 donde empezó a recibir los frutos de su esfuerzo y de su trabajo en la piscina durante horas, todos los días.

Señales de la vida, romanticismo o como le quieran decir, pero me parece curioso que sus primeros oros los haya recibido en el país Griego, justo donde los Juegos Olímpicos se inventaron; sin saber qué años más tarde este atleta se convertiría en uno de los mejores de la historia tomando en cuenta todos los deportes que existen.

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En Atenas 2004, ganó 6 medallas de oro; 100 mts mariposa, 200 mts mariposa, 200 mts estilos, 400 mts estilos, 4x200 mts libres y 4x100 mts libres.

Beijing 2008, ha sido el clímax de una carrera y la que definitivamente nos demostró que Phelps no era un nadador que obtendría la gloria una sola vez sino que sería un hombre histórico, logró lo inimaginable 8 medallas de oro, ganó la máxima presea en cada una de las competencias que disputó; 200 mts libre, 100 mts mariposa, 200 mts mariposa, 200 mts estilos, 400 mts estilos, 4x100 mts libre, 4x 200 mts libre y 4x 100 estilos.

Phelps superó el récord mundial impuesto por Mark Spitz, quien tenía 7, mismas que logró también en la natación en Múnich 72. Sin embargo este récord fue superado por Phelps al ganar ocho medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

En esta justa también se convirtió en el deportista más mediático pues generó incontables notas en los portales de cualquier parte del mundo.

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Londres 2012, empezó mal para Michael, sus primeras pruebas se le escaparon de las manos. En los 400 mts de estilos, quedó en el cuarto sitio, en la modalidad de relevo 4x100 mts quedaron con medalla de plata ya que los franceses le ganaron el Oro con una diferencia mínima. En los 200 mts de mariposa tuvo una fuerte pelea en la gran final ante el sudafricano Chan le clos que se quedó con la presea dorada y Phelps con la de plata.

Fue hasta el relevo de 4x200 y con ayuda de sus compañeros que pudo alcanzar su primer oro en la justa, ese día se convirtió en el deportista más laureado en la historia de esta competición con un total de 19 medallas, superando la marca de Larissa Latynina, quien tenía 18.

Nuevamente sumó otro oro en los 200 mts de estilos, en los 100 mts mariposa y en 4x100 estilos. Con 22 medallas Phelps anunció su retiro de la natación.

28 medallas olímpicas ganó Michael Phelps

Sin embargo su deseo de estar en Río 2016, lo impulsó a prepararse a disputar sus quintos Juegos Olímpicos, donde también conquistó 5 medallas de oro a los 31 años, en las diferentes modalidades; 4x100 mts libre, 4x200 mts libre, 200 mts mariposa, 200 mts estilos y 4x100 mts estilos.

Con estas preseas alcanzó las 28 históricas medallas en Juegos Olímpicos siendo el máximo ganador en la historia.

Sin duda el título del “tiburón de Baltimore” se lo ha ganado a pulso en el agua no hay quien le gane, sin duda extrañaremos su participación e Tokyo 2020, pero estamos ansiosos por ver quiénes serán los nuevos Phelps.