Medallistas mexicanos en los Juegos Olímpicos Beijing 2008 | FOTOS

En los Juegos Olímpicos de 2008 en Beijing (Pekín), México obtuvo cuatro medallas, entre cinco grandiosos atletas que representaron al país. En este galería, recordamos a los 5 medallistas de esas Olimpiadas.

Medallistas mexicanos en Beijing 2008

1. Guillermo Pérez Sandoval: Medalla de oro en Taekwondo, en la categoría de los 58 kilogramos.

2. María del Rosario Espinoza: Medalla de oro en Taekwondo, en la categoría de 67 kilogramos.

3. Paola Espinosa y Tatiana Ortiz: Medalla de bronce en Clavados, en 10 metros sincronizado.

4. Damaris Gabriela Aguirre: Medalla de bronce en Halterofilia, en la categoría de 75 kilogramos.

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