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Medallistas mexicanos en los Juegos Olímpicos Beijing 2008 | FOTOS
En Pekín 2008, México ganó solamente cuatro medallas, aunque dos de ellas fueron de Oro. 5 atletas mexicanos se quedaron con presea, ¿los recuerdas?
En los Juegos Olímpicos de 2008 en Beijing (Pekín), México obtuvo cuatro medallas, entre cinco grandiosos atletas que representaron al país. En este galería, recordamos a los 5 medallistas de esas Olimpiadas.
Medallistas mexicanos en Beijing 2008
1. Guillermo Pérez Sandoval: Medalla de oro en Taekwondo, en la categoría de los 58 kilogramos.
2. María del Rosario Espinoza: Medalla de oro en Taekwondo, en la categoría de 67 kilogramos.
3. Paola Espinosa y Tatiana Ortiz: Medalla de bronce en Clavados, en 10 metros sincronizado.
4. Damaris Gabriela Aguirre: Medalla de bronce en Halterofilia, en la categoría de 75 kilogramos.
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