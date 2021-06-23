Medallistas mexicanos en los Juegos Olímpicos Londres 2012 | FOTOS

Londres 2012 fue uno de los Juegos Olímpicos más exitosos para México. 8 medallas en total, distribuidas entre 27 atletas que lograron una actuación histórica. ¿Los recuerdas a todos?

Medallistas mexicanos en Londres 2012

1. Selección Sub-23 de Futbol: Medalla de oro en futbol varonil, la primera en este deporte de la historia.

2. Iván García y Germán Sánchez: Medalla de plata en clavados, en plataforma de 10 metros.

3. Paola Espinosa y Alejandra Orozco: Medalla de plata en clavados, en plataforma de 10 metros.

4. Aída Román: Medalla de plata en tiro de arco en la categoría femenil.

5. Mariana Avitia: Medalla de bronce en tiro de arco en la categoría femenil.

6. Laura Sánchez: Medalla de bronce en clavados, en trampolín de 3 metros.

7. María del Rosario Espinoza: Medalla de bronce en taekwondo, en categoría de 67 kilogramos.

8. Luz Acosta: Medalla de bronce en halterofilia, fue entregada en 2017 tras un caso de doping.

Y así cuatro años después: Los medallistas mexicanos en los Juegos Olímpicos Río 2016 | FOTOS