Obed Vargas brilla en Mestalla y asiste en Victorio del Atlético de Madrid (VIDEO)

En día gélido en Mestalla, el mediocampista mexicano Obed Vargas dio un paso al frente en su consolidación con el equipo del Cholo Simeone, firmando su primera asistencia oficial en LaLiga durante la victoria del Atlético de Madrid por 0-2 ante el Valencia.

Obed Vargas, quien disputó los 90 minutos del encuentro, fue el motor del mediocampo madrileño. Desde el silbatazo inicial, el joven futbolista mostró madurez, pidiendo el balón y distribuyendo con criterio bajo la intensa presión del conjunto del Valencia. Su despliegue físico y visión de juego fueron fundamentales para que el Atlético de Madrid mantuviera el control de un partido que se tornó cerrado durante la primera hora.

¿Cómo fue la asistencia de Obed Vargas?

La paridad se rompió gracias a la visión del mexicano. Al minuto 74, Obed Vargas recibió el esférico en tres cuartos de cancha y, tras levantar la mirada, filtró un pase brillante que rompió las líneas defensivas del Valencia. El destinatario fue Iker Luque, quien se interpuso a la marca y conectó un disparo preciso que se coló por la esquina inferior izquierda. La celebración de Luque señalando a Vargas reconoció el mérito de un servicio que valió medio gol.

Con el Valencia volcado al ataque buscando el empate, el Atlético liquidó la contienda al minuto 82. Una combinación de alta escuela entre los referentes del equipo selló el triunfo: Antoine Griezmann asistió con elegancia a Miguel Cubo, quien dentro del área definió con frialdad junto al poste derecho para dictar el 0-2 definitivo.

🚨🇪🇸 OBED VARGAS’ FIRST-EVER ASSIST IN EUROPE WITH ATLETICO MADRID AGAINST VALENCIA!



TOP PERFORMANCE FROM THE 20-YEAR-OLD MEXICAN IN LALIGA! 🔥 pic.twitter.com/DnjF6TJPPb — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) May 2, 2026

¿Obed Vargas estará en la convocatoria final de la Selección Mexicana?

La actuación de Obed Vargas no solo celebra el triunfo colchonero, sino que envía un mensaje directo a la Selección Mexicana. Con la Copa Mundial de la FIFA 2026TM a la vuelta de la esquina, el nivel mostrado por mexicano en una de las ligas más competitivas del mundo lo coloca como un nombre inamovible. Se espera que el jugador colchonero aparezca en la lista final de Javier Aguirre para representar al conjunto azteca en la cita mundialista, donde su capacidad para generar juego y su ritmo europeo serán vitales.

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