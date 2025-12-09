Histórico del Toluca sueña con ser campeón en Costa Rica

La historia del Toluca, del fútbol latino y del fútbol centroamericano vuelve a encontrarse gracias a un nombre que siempre aparece cuando se habla de grandeza: José Saturnino Cardozo. El legendario goleador paraguayo, ícono del Toluca en México, está a un paso de lograr algo impensado en Costa Rica: llevar a Liberia a pelear por un título después de 16 años de ausencia en semifinales. Sí, Cardozo podría convertirse en campeón en el fútbol tico, una hazaña que ya empieza a escribirse con tinta histórica.

Cardozo revive a Liberia y rompe la hegemonía del bicampeón

El técnico paraguayo clasificó a Liberia a semifinales del Torneo de Apertura 2025, algo que el club no conseguía desde 2009. El logro se volvió aún más épico porque los pamperos eliminaron al bicampeón Herediano, cortando una racha de 33 torneos consecutivos avanzando a segunda fase.

Con un empate 0-0 ante Cartaginés, y tras semanas de trabajo “a doble turno desde las 4:30 a.m.” —como reveló el propio Cardozo— Liberia aseguró su boleto con 27 puntos, uno más que Herediano. Fue un resultado que celebró toda Guanacaste y que confirmó que el proyecto del “Diablo Mayor” va en serio.

Cardozo, que ya dejó huella en México y es parte de la historia del Toluca, ahora impulsa un equipo que muchos veían sin posibilidades. Su filosofía de orden, disciplina y compromiso colectivo devolvió al club a la élite del país.

Semifinal épica ante Alajuelense y un sueño que parece posible

Liberia enfrentará a Alajuelense, el líder del torneo y uno de los equipos que mejor juega en Costa Rica. Cardozo reconoce que será un cruce durísimo y que todavía hay aspectos por mejorar: definición, manejo de espacios y juego entre líneas. Aun así, el técnico insiste en que su equipo “será un digno rival”.

El morbo deportivo está servido: un ídolo eterno del Toluca podría coronarse en otro país, ahora como técnico, y hacerlo con un plantel modesto que compitió ante gigantes como Saprissa, Herediano y Alajuelense.

Las semifinales quedaron definidas así:



Alajuelense (1°) vs Liberia (4°)

Saprissa (2°) vs Cartaginés (3°)

Hoy Liberia es la gran historia del torneo. Un club que sobrevivió a la presión, que resistió en canchas difíciles y que, tras 16 años, vuelve a sonar fuerte. Si Cardozo logra el título, su leyenda latinoamericana sumará un capítulo inesperado… y memorable.