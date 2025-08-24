¡ÚLTIMA HORA! Jugador de Tigres sale de cambio tras golpe en la cabeza

Este sábado 23 de agosto del 2025, en el partido de Mazatlán vs Tigres, el conjunto felino se vio obligado a sacar de cambio a Joaquim al llevarse un fuerte golpe en la cabeza.

Al minuto 36 del primer tiempo, Joaquim no pudo continuar en el terreno de juego. Terminó chocando con Nahuel Guzmán en una jugada a las afueras del área.

Los dos jugadores fueron a cortar el balón, Nahuel llegó primero y le pegó sin intención a Joaquim con el hombro, el defensor se llevó la peor parte pues recibió el golpe en su mandíbula y en su pecho, provocando que terminara cayendo al césped golpeándose en su cabeza.

¡TERRIBLE CHOQUE! : Jugador de Tigres sale de cambio en el Mazatlán vs Tigres

De inmediato entraron las asistencias al terreno de juego para poder atender al defensor brasileño. Por el fuerte golpe, fue cambiado al instante para poder recibir atención médica.

Minutos después, le pusieron un collarín y lo subieron a la ambulancia para llevarlo a realizarle pruebas medicas del golpe.

Por el momento, el conjunto de Tigres no ha dado a conocer la gravedad del golpe que tuvo Joaquim.

Joaquim provocó una roja

Fue un partido difícil para Joaquim pues al minuto 3 del primer tiempo, recibió una fuerte entrada de Colula que le dobló el tobillo y casi le provoca una fuerte lesión.