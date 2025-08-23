Mazatlán 0-0 Tigres ver EN VIVO y GRATIS transmisión del partido de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Este sábado 23 de agosto de 2025, continua la actividad de la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y uno de los partidos llamativos del día es el Mazatlán FC vs Tigres UANL en el Estadio El Encanto en punto de las 19:00 horas tiempo del centro de México.

El partido de Mazatlán vs Tigres lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS a través del canal de Azteca Siete, en la app y sitio web de TV Azteca Deportes.

El juego promete muchas emociones pues el Mazatlán llega en el lugar 13 con cinco puntos, producto de una victoria, dos empates y dos derrotas,

Por su parte, Tigres UANL arriba al puerto con la urgencia de recuperar el paso tras un par de tropiezos dolorosos, sufrieron una derrota 2-1 ante América en la Jornada 5 y, peor aún, fueron eliminados en cuartos de final de la Leagues Cup 2025 por el Inter Miami (sin Lionel Messi en cancha), cayendo 2-1 en Miami.. Los felinos marchan en el noveno lugar con nueve puntos registrando tres victorias y una derrota.

El juego genera el morbo por el reencuentro de Robert Dante Siboldi, actual técnico de los Cañoneros, con su exequipo felino.

