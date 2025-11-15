Jugadora de Tigres recibe amenazas previo a las semifinales de vuelta contra Cruz Azul

Previo al segundo partido de semifinales entre Tigres y Cruz Azul en el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil , la jugadora española, Jenni Hermoso señaló que recibió amenazas contra su integridad, así lo dio a conocer a través de sus redes sociales. La jugadora estrella de las Amazonas compartió la captura de pantalla donde se pueden ver los insultos.

No es la primera vez que Jenni Hermoso, exjugadora del Barcelona y hoy futbolista de Tigres, recibe amenazas contra su integridad. La polémica volvió a encenderse tras la aparición de Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Futbol (RFEF), en el programa El Chiringuito, donde se retomó el caso del beso no consentido que marcó su gestión.

Durante la entrevista, Rubiales insistió en su versión al afirmar: “No pido perdón a Jenni Hermoso porque yo le pregunté y me dijo ‘vale’”. Estas declaraciones provocaron una nueva ola de reacciones negativas en redes sociales para el expresidente.

Pese a las acciones negativas, la jugadora de Tigres se encuentra concentrada y trabajando para el partido de vuelta de las semifinales de vuelta ante Cruz Azul. El marcador global es un empate 1-1, tras un gran partido de ida en el Olímpico Universitario, con el marcador global así, las Amazonas pasarían de nuevo a una gran final del futbol femenil en México por posición en la tabla.

Jenni Hermoso jugó 17 partidos del Apertura 2025, en solo una ocasión no fue titular, anotando 14 goles. Ahora en la fase de Liguilla de la Liga BBVA MX Femenil, ha disputado todos los partidos como titular.

El partido de vuelta se jugará en el "Volcán" donde el silbatazo inicial está programada para este domingo 16 de octubre, en punto de las 17:00 horas, tiempo del centro de México. Se espera que sea un gran partido, en el cuál ambas escuadras saldrán a la cancha del Universitario con las esperanzas de avanzar a la siguiente ronda.