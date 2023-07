Joan Laporta revela los jugadores intransferibles del Barcelona

El conjunto del Barcelona está a siete días de volver a las actividades de entrenamiento para poder tener su pretemporada de cara a la próxima temporada. Por el momento, el equipo solo ha confirmado un nuevo refuerzo y solo ha hecho oficial la baja de Samuel Umtiti.

La directiva seguirá trabajando en poder completar algunos refuerzos en el equipo y en poder concretar más salidas. Este lunes tres de junio de 2023, el presidente del Barcelona, Joan Laporta, confesó en un entrevista exclusiva con ‘La Vanguardia’ en la que confesó las ofertas que han recibido por jugadores pero explicó que son intransferibles por la calidad que tienen.

Los jugadores que no están a la venta en el Barcelona

Joan Laporta confesó que el club ha recibido diferentes ofertas por jugadores titulares y que muchos son el futuro del equipo. Los cuales han sido: Pedri, Gavi, Ansu Fati, Araújo, Ter Stegen, Raphinha, Christensen o Balde.

El presidente confesó que no son un club vendedor y que no tienen ninguna intención de vender a sus estrellas, dando a entender que a pesar de haber recibido buenas ofertas, no van a vender a ninguno de los jugadores mencionados.

“Hay ofertas por Christensen, por Pedri, por Gavi, por Araújo, por Ansu Fati, por Ter Stegen, por Raphinha y por Balde. No somos un club vendedor y no tenemos intención de vender a nuestras estrellas”.

A pesar del problema financiero por el que pasa el equipo español, se ve complicado que dejen salir tan fácil a sus jugadores. De los mencionados, Ansu Fati es uno de los más exigidos en la última temporada pues tras su serie de lesiones no ha logrado retomar su nivel.

Laporta aseguró que desea que el canterano continúe para “ganarse la confianza de Xavi y cuando salga marcar la diferencia, porque por talento puede hacerlo”.

