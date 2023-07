Barcelona le seguirá dando dinero a Messi hasta el 2025

El presidente del club Barcelona, Joan Laporta, habla sobre Lionel Messi y los pagos pendientes que tiene el equipo con el argentino en entrevista para el diario ‘La Vanguardia’

Resumen: Atlas 2-0 Cruz Azul | Jornada 1, Apertura 2023

“Lo que se le debe es lo del diferimiento de la masa salarial que se pactó con la anterior junta y que produce pagos pendientes que terminan en el 2025. Se le paga religiosamente”.

Te puede interesar: Jugadores de México respaldan a Jaime Lozano tras derrota

Cuestionado por la elección de Messi de irse a jugar a la MLS con el Inter Miami, Joan Laporta afirmó que “lo entiendo, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Teníamos pactado con LaLiga que para Messi dedicaríamos una parte de los recursos que tenemos. Dentro del plan de viabilidad estaba contemplado. Se lo comunicamos a Jorge Messi. Me dijo que Leo había pasado un año muy difícil en París y que quería menos presión. Con nuestra opción, él hubiera seguido teniendo presión y entendí su decisión. Que le vaya muy bien y empezamos a preparar su super homenaje. En el marco del 125 aniversario y cuando volvamos al Camp Nou sería perfecto”.

Barcelona prepara súper homenaje a Messi

Entre otras cosas, el presidente del equipo culé habló de la remodelación del estadio Camp Nou, la cual comenzó hace pocas semanas y por la que tendrán que jugar esta temporada en el Estadio Olímpico de Montjuic. “Estamos muy encima para conseguir recortar los 1.100 millones de euros que se decía. Creo que vamos a estar en 960 millones y a lo mejor 930 si todo va bien. El Camp Nou nos costará menos de lo previsto”, apuntó.

Te puede interesar: Así convenció el Inter Miami a Lionel Messi para ir a la MLS

Laporta habló sobre el futuro de Xavi Hernández que “sabe que lo prioritario es mejorar el equipo y el plan de viabilidad. Luego, tiempo habrá para su extensión y mejora de contrato, se la merece. Quiere seguir y no habrá problema”. De la relación del técnico con Pep Guardiola, aseguró el directivo azulgrana que “no están a malas. Lo que ocurre es que Xavi emerge como una gran figura del barcelonismo y Guardiola es uno de nuestros grandes referentes, y pasan estas cosas. Es más cuestión de entornos y de morbo periodístico que de que sea una realidad. Lo que sí que a veces ha dado la sensación que elogiar a Xavi fuera renunciar a todo lo que nos dio Pep, y no es así. Elogiar a Xavi no significa minusvalorar la herencia de Pep”.