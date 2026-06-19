Conoce a los jugadores de Cruz Azul que buscarán llenarle el ojo a Joel Huiqui en pretemporada

El pasado 18 de junio los primeros futbolistas del actual campeón del futbol mexicano se presentaron en La Noria para iniciar los trabajos de pretemporada. Joel Huiqui sigue con los planes para fortalecer a un equipo que en general luce bien, pero donde hay algunos futbolistas que buscarán llenarle el ojo al estratega para ser tomados en cuenta de cara al Apertura 2026.

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¿Qué futbolistas querrán convencer a Joel Huiqui rumbo al Apertura 2026?

Con un interinato más que efectivo, el nuevo técnico del Cruz Azul empezará su primera experiencia a cargo del equipo de manera completa. Aunque los campeones siempre sufren con una preparación más corta por ser los últimos en terminar competencia, el equipó no tiene pretextos, pues buscarán repetir trofeo y seguir acercándose a lo más alto de los monarcas mexicanos en toda la historia.

Con eso en mente, algunos futbolistas regresaron a La Máquina tras terminar préstamos con otros clubes. Los nombres de estos jugadores son Raymundo Rubio, Jorge García, Fernando Sámano, Kenneth González, Javier Suárez y Louis Derbez. Estos muchachos probablemente estén en el radar del primer equipo, aunque hay un proyecto nuevo donde podrían recalar.

Y es que se debe recordar que los celestes volverán a la Liga de Expansión con Cruz Azul Hidalgo, lo que tiene como objetivo tener un semillero previo al primer equipo, tal como lo ha logrado el Tapatío con el Guadalajara. Y justamente algunos de estos nombres tienen la edad para probar suerte defendiendo al Cruz Azul… pero en esta etapa previa del máximo nivel.

¿Qué actividades se harán en la pretemporada de Joel Huiqui y Cruz Azul?

Algunos clubes ya anunciaron sus respectivos partidos de preparación antes del inicio del Apertura 2026 y por su parte, Cruz Azul hizo lo mismo al confirmar al Atlético Morelia como su rival el próximo 4 de julio. Pero también se espera que en las próximas horas existan anuncios en diferentes espacios, como la confirmación de Joel Huiqui y el cese o llegada de jugadores.