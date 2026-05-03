Los jugadores de México que podrían cambiar de club tras la Copa Mundial de la FIFA 2026

Comienza la cuenta regresiva para la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, un evento que, sin duda, podría convertirse en el más importante de todos los tiempos hasta ahora y en donde la Selección Mexicana se dice lista para hacer su debut ante Sudáfrica el próximo 11 de junio.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

Se trata de un evento en donde la Selección de México será anfitriona junto a Canadá y Estados Unidos, por lo que el Vasco Aguirre buscará colocar lo mejor de su arsenal desde el juego inaugural. Esta situación permite que algunos futbolistas, posiblemente, cambien de equipo una vez terminada la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Qué jugadores podrían cambiar de club tras la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Raúl Jiménez: Mucho se ha hablado del posible regreso de Raúl Jiménez al Club América una vez culmine la Copa Mundial de la FIFA 2026. Bajo este contexto, tampoco se descarta que el mexicano siga en Europa, al menos, una temporada más.

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Santiago Giménez : El Chaquito ha tenido nulos minutos con el Milán prácticamente desde su lesión, por lo que podría comenzar a ver nuevas alternativas en la búsqueda de ganar más regularidad en el terreno de juego.

: El Chaquito ha tenido nulos minutos con el Milán prácticamente desde su lesión, por lo que podría comenzar a ver nuevas alternativas en la búsqueda de ganar más regularidad en el terreno de juego. Raúl Rangel : En las últimas semanas se ha hablado de un posible interés de equipos de Europa por el jugador de Chivas, por lo que, si tiene una buena participación, podría ser uno de los que dé el salto al otro lado del charco.

: En las últimas semanas se ha hablado de un posible interés de equipos de Europa por el jugador de Chivas, por lo que, si tiene una buena participación, podría ser uno de los que dé el salto al otro lado del charco. Gilberto Mora: Con apenas 17 años de edad, Morita es una de las joyas más grandes que México tiene actualmente. Si tiene una buena participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, podría despedirse de la Liga BBVA MX más pronto que tarde.

¿Qué jugadores podrían ser la sorpresa de la Selección Mexicana rumbo al Mundial?

El Vasco Aguirre sorprendió a todos con la inclusión del Memote Martínez, quien ante la baja de otros jugadores se convirtió en el recambio en la zona ofensiva. Del mismo modo, sorprendió la participación de Álvaro Fidalgo pese a solo tener dos juegos oficiales con el cuadro nacional.