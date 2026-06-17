Conoce a los jugadores que Pumas tiene en la mira para el Apertura 2026

La desilusión y expectativas bajas son características que distinguen al aficionado de los Pumas en estos momentos. Tras la gran temporada con Efraín Juárez, el club vive una nueva reestructuración que está en medio de múltiples polémicas. Pero según los reportes de insiders… estos son los futbolistas que está buscando la directiva auriazul.

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¿Qué futbolistas interesan en el entorno de Pumas?

La realidad de los universitarios se torna complicada, pues tras un torneo que parecía encaminarse a un proceso con Efraín Juárez al mando, ya se desmanteló con la salida del DT y la compra que Chivas hizo por Jordan Carrillo. Sin embargo, los rumores hablan que el equipo se reforzaría con estos nombres.

Juan José Calero - Se indica que el colombiano, hijo del mítico Miguel, sería el ariete por el que se apostaría después de lucir bastante con los Venados de Mérida. Ante eso, la delantera podría tener cambios cuando no estén Guillermo Martínez o el propio Robert Morales.

Se indica que el colombiano, hijo del mítico Miguel, sería el ariete por el que se apostaría después de lucir bastante con los Venados de Mérida. Ante eso, la delantera podría tener cambios cuando no estén Guillermo Martínez o el propio Robert Morales. Miguel Tapias - Parte de los rumores recuperan el nombre de Mickey, quien desde su llegada al Rebaño Sagrado, no ha tenido los minutos esperados. Ante dicha situación, irían con el Guadalajara para negociar una cesión.

Parte de los rumores recuperan el nombre de Mickey, quien desde su llegada al Rebaño Sagrado, no ha tenido los minutos esperados. Ante dicha situación, irían con el Guadalajara para negociar una cesión. Josué Ovalle - El atacante de 26 años llegó a Mazatlán recientemente, por lo que ahora podría encontrar la oportunidad de su vida si el interés de los Pumas se concreta. Y es que existen serios problemas, pues el equipo tendría un éxodo al finalizar el 2026.

¿Quién será el nuevo DT de los Pumas?

Ante la salida de Efra, se indicó fuertemente entre el medio que los auriazules ya habían cerrado la ficha de Esteban Solari. El argentino hizo una destacada actuación en su más reciente reto con los Tuzos, sin embargo él mismo indicó en su comunicado de salida de Pachuca… que no se había sentado a negociar con nadie esperando llegar a un acuerdo con los hidalguenses.

Sin embargo, justo después de dicho comunicado, hubo silencio y mientras la mayoría de los equipos ya se encuentran en inicios de pretemporada, los Pumas no tienen técnico aún.