¡No se guardó nada! Esteban Solari aclara todo sobre su pelea con André Jardine

Durante el partido de la Jornada 3 entre el Pachuca y el América, hubo momentos que acapararon la atención y no necesariamente tuvieron un lugar dentro de la cancha, sino a un costado. Hubo uno en particular que se llevó los reflectores: la discusión entre Esteban Solari y André Jardine.

Te puede interesar: ¿Regresa al América? El equipo al que Guido Rodríguez está cerca de llegar

RESUMEN: Tigres 0 - 0 Toluca | J3 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

Después de múltiples reclamos por parte del estratega brasileño hacia el árbitro, el argentino le hizo una seña que sugería una constante necesidad de llorar, a lo que el cuerpo técnico de las águilas reaccionó saliendo de la banca para generar una pequeña gresca, que no pasó a mayores. Aun así, a Solari, se le cuestionó al respecto una vez que el duelo terminó.

“No, no, a veces uno se pasa de la raya, los asistentes de Jardine estaban gritando, uno se cansa, fui, los saludé, son un gran equipo, él un gran entrenador, uno respeta mucho, nosotros, nuestro trabajo, protestas de tu lado, cuando termina queda ahí, creo que el árbitro estuvo bien, lo hizo de excelente manera”, contestó.

El entrenador de los Tuzos compartió su reflexión de lo sucedido en el terreno de juego y la percepción que le dejó su tercer adversario de la campaña.

Solari y Jardine antes de iniciar el partido|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

“Un equipo como América que vino con mucha gente por dentro, sin delanteros, con mucha gente en mitad de campo, nosotros, en nuestra presión, nos costaba recuperar la pelota, el equipo tenía la intención de presionar, no salió el partido que queríamos, porque en casa siempre queremos ganar, no pudimos darle a nuestra gente los tres puntos, generamos poco, tres ocasiones por equipo, América se vio con un poquito más de frescura, nos refrescamos y tuvimos la intención de ganar el partido, no le permitimos muchas ocasiones a un equipo muy bueno en lo individual”, analizó.

El otrora delantero de los Pumas también hizo referencia a la posibilidad de que llegue un nuevo refuerzo para apuntalar la plantilla de cara a las 14 fechas restantes del campeonato.

“Nosotros siempre no nos cerramos a un jugador, por el ímpetu de este jugador, las incorporaciones de Rondón, de Mozo, eso no quiere decir que no confiamos en el plantel, a partir de eso, tenemos dos jugadores por posición, tenemos juventud, era un partido para que los grandes lo sacaran adelante, debemos seguir trabajando, son tres fechas en una semana, nos queda trabajo por hacer, veremos una mejor cara contra Querétaro”, concluyó.

Te puede interesar: Jardine se queja del arbitraje y revela cuándo volverá a verse un América poderoso

