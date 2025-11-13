Jugadores de primera división anuncian que NO han recibido su SALARIO desde agosto

Este miércoles 12 de noviembre del 2025, jugadores de San Lorenzo dieron a conocer a través de un comunicado publicado en sus redes sociales personales que desde el mes de agosto algunos jugadores no han recibido íntegramente su salario.

Detallaron que por el momento padecen a diario de la comida adecuado de los futbolistas y la ausencia de servicios básicos en el vestuario como el agua caliente.

Los futbolistas explican en su comunicado que han hablado con la dirigencia pero no les han dado las respuestas concretas, no les dan una solución y es por eso que nuevamente han decidido alzar la voz.

Por último, dejaron en claro que todo este tiempo han continuado entrenando, compitiendo y representando al club con todo el compromiso posible para representar los colores, la institución y a la afición.

"Los jugadores del plantel profesional del Club Atlético San Lorenzo de Almagro queremos manifestar públicamente nuestra profunda preocupación y malestar ante la delicada situación que seguimos atravesando desde comienzo de la temporada

Desde el mes de agosto no hemos percibido, en algunos casos, integramente nuestros salarios, lo que afecta directamente nuestras familias y compromete el normal desarrollo de nuestra actividad profesional.

A ello se suman otras dificultades que padecemos a diario: la falta de comida adecuada, la ausencia de servicios básicos en el vestuario (agua caliente), y la falta de respuestas concretas por parte de la dirigencia, a pesar de las reiteradas promesas de solución que nunca se cumplieron.

Durante todo este tiempo hemos sido pacientes, responsables y respetuosos. Continuamos entrenando, compitiendo y representando al club con el mayor compromiso posible, priorizando siempre los colores, la institución y su gente. Sin embargo, sentimos que ha llegado el momento de alzar la voz nuevamente.

No se trata solo de una cuestión económica, sino también de respeto dignidad y condiciones laborales mínimas que todo trabajador merece. La situación actual es insostenible y requiere una solución inmediata y seria.

Esperamos que las autoridades del club actúen con la responsabilidad que el momento exige. No buscamos el conflicto, sino una respuesta concreta y justa que nos permita desarrollar nuestra profesión en condiciones acordes al compromiso que siempre hemos demostrado".

San Lorenzo no ha respondido el comunicado de los jugadores

Hasta el monto, el conjunto de San Lorenzo no ha contestado el comunicado de los jugadores, se espera que en los próximos días den a conocer su postura.

¿De dónde es el San Lorenzo?

El Club Atlético San Lorenzo de Almagro es una entidad deportiva de Buenos Aires, Argentina. Su principal actividad es el fútbol masculino donde participa en la Primera División.