¡26 en peligro! Estos jugadores se pueden PERDER los Cuartos de Final o el Play In del Apertura 2025
Son un total de 26 jugadores los que estarán condicionados en la Jornada 17 del Apertura 2025 y que en caso de recibir una tarjeta amarilla se pederían los Cuartos de Final o el Play In
Para la Jornada 17 del Apertura 2025, llegan 26 jugadores condicionados a perderse el partido de ida de los Cuartos de Final o su encuentro de Play In.
Los futbolistas arriban al cierre del torneo con cuatro amonestaciones por lo que será clave que no vean una tarjeta amarilla más en su encuentro de la fecha 17 pues en caso de ser amonestados tendrán la sanción de perderse el próximo partido oficial en la Liga BBVA MX y estarían pagando la sanción en la Fase Final del torneo.
Te puede interesar: Partidos de la Jornada 17 del Apertura 2025 que transmitirá TV Azteca
Los jugadores que se pueden perder el juego de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025
Hasta el momento, Cruz Azul, América, Toluca, Tigres y Rayados de Monterrey son los únicos equipos con su lugar asegurado para los Cuartos de Final del Apertura 2025.
Los cinco equipos aun pelean por quedar en lo más alto de la tabla, tendrás juegos cerrados y tienen a varios futbolistas condicionados. Los jugadores que se pueden perder el juego de ida de los Cuartos de Final si les sacan una tarjeta amarilla en la Jornada 17 son:
- Alejandro Zendejas - América
- Nacho Rivero - Cruz Azul
- Ricardo Chávez y Oliver Torres - Rayados de Monterrey
- Jonathan Osiel Herrera, Juan Brunetta y Angel Correa - Tigres
- Marcel Ruiz - Toluca
Los jugadores que se pueden perder el Play In
Por otra parte, se mantiene la lucha por el último lugar a Liguilla entre Chivas y Juárez, ambos equipos con boleto asegurado en Play In, tienen condicionados a los jugadores:
- Diego Campillo - Chivas.
- Ángel Zaldívar, Jose Luis Rodriguez y Homer Enrique Martinez - Juárez.
De igual forma, Pachuca y Xolos ya con boleto asegurado tendrán que tener cuidado con los siguientes jugadores:
- Sergio Barreto, Carlos Moreno, Luis Quiñones y Alán Bautista - Pachuca.
- Jesús Vega, Ramiro Árciga y Jackson Porozo - Xolos.
Por otra parte, los equipos que pelean por el último lugar del Play In son 6, todos requieren la victoria y combinación de resultado de los demás para poder avanzar.
Partidos en los que pueden sacarse varias tarjetas al jugarse todo, los futbolistas que tendrán que ser cuidadosos son:
- Nathanael Da Silva y Adalberto Carrasquilla - Pumas
- Javier Guemez - Santos
- Juan Manuel Sanabria y Joao Pedro - Atlético de San Luis
- Agustin Palavecino y Johan Rojas - Necaxa
Los únicos equipos que no tienen algún jugador condicionado son Atlas y Querétaro.