¡26 en peligro! Estos jugadores se pueden PERDER los Cuartos de Final o el Play In del Apertura 2025

Para la Jornada 17 del Apertura 2025, llegan 26 jugadores condicionados a perderse el partido de ida de los Cuartos de Final o su encuentro de Play In.

Los futbolistas arriban al cierre del torneo con cuatro amonestaciones por lo que será clave que no vean una tarjeta amarilla más en su encuentro de la fecha 17 pues en caso de ser amonestados tendrán la sanción de perderse el próximo partido oficial en la Liga BBVA MX y estarían pagando la sanción en la Fase Final del torneo.

Los jugadores que se pueden perder el juego de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025

Hasta el momento, Cruz Azul, América, Toluca, Tigres y Rayados de Monterrey son los únicos equipos con su lugar asegurado para los Cuartos de Final del Apertura 2025.

Los cinco equipos aun pelean por quedar en lo más alto de la tabla, tendrás juegos cerrados y tienen a varios futbolistas condicionados. Los jugadores que se pueden perder el juego de ida de los Cuartos de Final si les sacan una tarjeta amarilla en la Jornada 17 son:



Alejandro Zendejas - América

Nacho Rivero - Cruz Azul

Ricardo Chávez y Oliver Torres - Rayados de Monterrey

Jonathan Osiel Herrera, Juan Brunetta y Angel Correa - Tigres

Marcel Ruiz - Toluca

Los jugadores que se pueden perder el Play In

Por otra parte, se mantiene la lucha por el último lugar a Liguilla entre Chivas y Juárez, ambos equipos con boleto asegurado en Play In, tienen condicionados a los jugadores:



Diego Campillo - Chivas.

Ángel Zaldívar, Jose Luis Rodriguez y Homer Enrique Martinez - Juárez.

De igual forma, Pachuca y Xolos ya con boleto asegurado tendrán que tener cuidado con los siguientes jugadores:



Sergio Barreto, Carlos Moreno, Luis Quiñones y Alán Bautista - Pachuca.

Jesús Vega, Ramiro Árciga y Jackson Porozo - Xolos.

Por otra parte, los equipos que pelean por el último lugar del Play In son 6, todos requieren la victoria y combinación de resultado de los demás para poder avanzar.

Partidos en los que pueden sacarse varias tarjetas al jugarse todo, los futbolistas que tendrán que ser cuidadosos son:



Nathanael Da Silva y Adalberto Carrasquilla - Pumas

Javier Guemez - Santos

Juan Manuel Sanabria y Joao Pedro - Atlético de San Luis

Agustin Palavecino y Johan Rojas - Necaxa

Los únicos equipos que no tienen algún jugador condicionado son Atlas y Querétaro.

