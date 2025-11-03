Partidos de la Jornada 17 del Apertura 2025 que transmitirá TV Azteca

La última jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX se juega este fin de semana donde se definirá los lugares para los equipos que entrarán en forma directa a la Liguilla y los que jugarán el Play-In y TV Azteca tendrá tres partidos que prometen intensidad y goles.

Juárez vs Querétaro abrirá el telón en el tradicional Viernes Botanero el 7 de noviembre a las 19:00 horas, para continuar con el duelo entre Mazatlán vs Necaxa a las 21.00 horas, mientras que Tigres vs Atlético de San Luis se disputará el sábado 8 de noviembre a las 17:00 horas, todos con transmisión en vivo por Azteca Deportes.

Juárez vs Querétaro: el arranque del Viernes Botanero

La jornada comienza el viernes 7 de noviembre a las 19:00 horas con el tradicional Viernes Botanero, donde Juárez recibe a Querétaro en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Los Bravos llegan con la urgencia de sumar tres puntos que les aseguren un lugar en el Play-In, mientras que los Gallos Blancos buscan cerrar el torneo con dignidad y una posible clasificación milagrosa al Play-In.

Juárez ha mostrado solidez como local, y con una afición encendida, intentará imponer condiciones. Querétaro, por su parte, necesita ganar y esperar resultados para colarse en la repesca.

Mazatlán vs Necaxa: duelo nocturno con sabor a cierre

Más tarde, a las 21:00 horas, Mazatlán se enfrenta a Necaxa en el Estadio El Encanto. Ambos equipos están fuera de zona de clasificación, pero buscan cerrar el torneo con una victoria que les permita mejorar su posición en la tabla y pensar en el futuro. Mazatlán ha tenido altibajos, mientras que Necaxa ha mostrado una ligera mejoría en las últimas jornadas y con una pequeña posibilidad de meterse al Play-In.

La transmisión contará con el estilo único de Azteca Deportes, que convierte cada encuentro en una experiencia inolvidable.

Tigres vs Atlético de San Luis: choque por la Liguilla

El sábado 8 de noviembre a las 17:00 horas, Tigres recibe a Atlético de San Luis en el Estadio Universitario. Los felinos ya están clasificados a la Liguilla, pero buscan el primer puesto de la tabla. San Luis, en cambio, pelea por entra el Play-In.

Con figuras como Gignac y Gorriarán en el campo, este partido promete intensidad y buen futbol.

Los encuentros serán narrado por Christian Martinoli, con los comentarios de Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero y David Medrano, en una transmisiones que prometen risas, análisis y pasión.

