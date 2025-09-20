Jugó en Europa, ganó 3 veces la Liga BBVA MX y hoy NO tiene trabajo

Rafael Carioca vivió una época de sueño con los Tigres de la UANL. El mediocampista brasileño ganó tres veces la Liga MX defendiendo la camiseta felina, siendo pilar en el esquema del cuadro regiomontano, pero, hoy a sus 36 años su vida profesional es muy diferente. El canterano de Gremio no encontró club en el pasado mercado de transferencias y un posible retiro de las canchas no se ve tan improbable hoy en día.

Tras ocho años en la disciplina de los Tigres, el volante de contención salió de las filas del club regiomontano y parecía que varios equipos alzarían la mano por hacerse de sus servicios. El mercado mexicano cerró y Carioca no llegó algún arreglo no solo con algún cuadro de la Liga MX, sino con ninguno del futbol internacional.

Lo ganó todo con Tigres

El portal especializado Transfermarkt tiene valuado en 800 mil euros a Carioca, una cifra nada despreciable para un futbolista de 36 años hoy en día. Pero no es para menos, el que también fuera futbolista del Spartak de Moscú ganó tres veces la Liga MX, dos Campeón de Campeones y una Liga de la Concacaf Champions League.

En plano individual, estuvo en el 11 ideal de la Liga de Campeones de la Concacaf en 2019 y en el 11 ideal de la primera ronda de la misma competición en 2024. Por si fuera poco, el nacido en Sao Goncalo, Brasil llegó a valer seis millones de euros según la fuente antes mencionada y se especuló en alguna ocasión que su nivel en Tigres le podía alcanzar para ser citado por la Selección Nacional de su país.