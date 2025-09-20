El comentario de Larcamón que pone a pelear al Toro Fernández y Ángel Sepúlveda

En plena lucha por los primeros puestos del Apertura 2025 , el técnico de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, habló sobre la intensa disputa por la titularidad en la delantera entre Gabriel “El Toro” Fernández y Ángel Sepúlveda, dos de los jugadores más efectivos del equipo en lo que va del torneo.

Durante la conferencia después al duelo de la Máquina de este viernes donde se llevó la victoria 3-2 sobre el conjunto de Juárez en partido correspondiente a la Jornada 9, Larcamón destacó el crecimiento de ambos atacantes y la sana competencia que se vive en el plantel. “Muy positivo por lo difícil que es tener un jugador con confianza y jerarquía en el ataque para las intenciones que tenemos. Soy fiel creyente de que la competencia en todas las zonas del campo exige al futbolista a no relajarse”, expresó el estratega.

¿Cuántos goles tienen el Toro Fernández y Ángel Sepúlveda?

El Toro Fernández suma 3 goles en cinco partidos en el torneo, siendo el referente de área con potencia y presencia física, mientras que Sepúlveda ha marcado 5 tantos y dos asistencias en ocho encuentros, destacando por su movilidad, sacrificio y olfato goleador. Ambos han sido determinantes en los triunfos de Cruz Azul, y su rendimiento ha generado un dilema positivo para el cuerpo técnico después de que los dos ya se encuentran sanos.

¿Qué dijo Larcamón sobre quien será el titular con Cruz Azul?

“Me saco el sombrero por los dos, tienen una gran humildad. Tenemos bien cubierta la posición”, agregó Larcamón, quien ha rotado a sus delanteros según el rival y el momento del partido, sin comprometer el rendimiento colectivo.

El técnico también subrayó que nadie tiene el puesto asegurado, y que el nivel mostrado por Fernández y Sepúlveda obliga a mantener la exigencia interna. “Comprendiendo muy bien el lugar en el que estamos, podemos consolidarlo”, dijo, en referencia al buen momento que vive Cruz Azul , ubicado en este monto en el liderato general, solo esperando el resultado del partido entre Rayados y América ya que un triunfo del Monterrey bajaría al conjunto cementero al segundo puesto de la tabla.

