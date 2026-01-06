Jugador mexicano se queda sin director técnico a días de llegar al club

Julián Araujo llegó al Celtic Football Club procedente del Bournemouth y las cosas en el club escocés están al rojo vivo. Wilfred Nancy fue despedido del equipo tras un terrorífico mes en el que acumuló seis derrotas en un mes y por si fuera poco, una de ellas fue en el Clásico contra el Rangers que parece fue ser la gota que derramó el vaso.

El ex director técnico del Columbus Crew fue la respuesta de la directiva del Celtic tras el adiós de Brendan Rogers y las cosas no salieron como se lo esperaban. Nancy no pudo imprimir su idea de juego en el gigante de Glasgow y los resultados no lo acompañaron en las casi cinco semanas que estuvo a cargo. Martin O´Neill fue designado estratega hasta final de temporada y ahora, Araujo tendrá que ganarse la confianza de un técnico que no lo pidió.

La postura de O´Neill

Tras su nombramiento, Martin se dijo entusiasmado por una nueva aventura en el banquillo del Celtic: “Estoy realmente complacido, de hecho, muy honrado de que me pidan volver a dirigir al equipo nuevamente. Sé que todos habríamos esperado que las cosas hubieran resultado de manera diferente bajo el mando de Wilfried y personalmente quiero desearle buena suerte en todo lo que haga en el juego. Es un buen hombre y estoy seguro de que volverá a lograr el éxito”., señaló al portal del club.

Será el sábado 10 de enero cuando el Celtic reciba al Dundee United y podríamos ver por primera vez convocado y con minutos al canterano del Galaxy United. Cabe recordar que, Araujo busca un lugar en la lista final de Javier Aguirre para el Mundial Norteamérica 2026.