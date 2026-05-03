Julián Quiñones humilla a Cristiano Ronaldo y Al Nassr con gol y asistencia (VIDEO)

Al Qadsiah dio un golpe de autoridad al derrotar 3-1 al líder Al Nassr de Cristiano Ronaldo. La figura indiscutible del encuentro fue el mexicano Julián Quiñones, quien anotó y dio una asistencia, guiando a su equipo a un triunfo histórico en el Prince Saud Bin Jalawi Stadium poniendo fin a la impresionante racha de 16 victorias consecutivas del equipo dirigido por Jorge Jesus.

Desde el silbatazo inicial, Al Qadsiah mostró que no sería un escalón más en el camino al título del conjunto del Al Nassr. Mohammed Abu Al Shamat abrió el marcador al minuto 24. Mientras João Félix logró empatar momentáneamente para los visitantes antes del descanso, la segunda mitad fue un monólogo de ambición por parte de los locales.

Julián sets it up perfectly, Musab finishes the job 💎#QADNAS | #RoshnSaudiLeague pic.twitter.com/6k95q6oQEd — AlQadsiah Saudi Club (@AlQadsiahEN) May 3, 2026

Musab Aljuwayr devolvió la ventaja al Al Qadsiah con una gran asistencia de Quiñones, para después apareciera el momento que los aficionados del Al Qadsiah querían. Al minuto 78, Julián Quiñones selló la victoria con una definición de alta escuela, sentenciando el 3-1 definitivo y dejando sin respuesta a un Cristiano Ronaldo que, pese a sus esfuerzos, fue neutralizado por la zaga.

🔥🇸🇦 GOL DE JULIAN QUIÑONES ANTE EL AL NASSR DE CRISTIANO RONALDO Y YA LLEGÓ A 69 G+A EN 65 PARTIDOS EN ARABIA!



LÍDER DE GOLEO de la liga árabe y MÁXIMO GOLEADOR de todo el mundo en 2026 entre TODAS las ligas de primera división. 🤯 pic.twitter.com/twnaqMNDrt — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) May 3, 2026

Este tanto no fue uno más para el delantero de la Selección Mexicana. Con esta anotación, Quiñones alcanzó la estratosférica cifra de 29 goles en la presente campaña, consolidándose como el líder solitario en la carrera por la Bota de Oro de Arabia Saudita. El mexicano ha logrado separarse a dos goles del inglés Ivan Toney (Al Ahli), quien suma 27, y ha dejado atrás por una distancia de cuatro dianas al propio astro portugués, Cristiano Ronaldo, quien se queda con 25 tantos.

La actuación de Quiñones no solo sacude la liga árabe, sino que envía un mensaje contundente a la Selección Mexicana de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026MT. Dominar una liga plagada de estrellas internacionales con tal autoridad confirma que el atacante atraviesa el mejor momento de su carrera.

