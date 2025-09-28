Marcó su tercer gol en cuatro partidos, fue el MVP del juego y no es convocado por la Selección Mexicana

Julián Quiñones es uno de los futbolistas mexicano que pasa por un gran momento en el futbol Europeo con el Al-Qadisiyah.

Este sábado 27 de septiembre del 2025, logró marcar un GOLAZO clave que le dio la victoria al Al-Qadisiyah ante Al Fateh en la Jornada 4 de la Liga Saudi, lo que provocó que fuera elegido como el MVP del partido.

El gol de Quiñones llegó al minuto 51 del primer tiempo, recibió un pase filtrado de su compañero Musab Al-Juwayr, quedó solo de cara al portero seguido por un defensor y terminó definiendo con un potente remate de zurda, por arriba de las manos del arquero.

Julián Quiñones no se cansa de meter goles en Arabia y sigue demostrando que quiere estar en el Mundial 2026, es un crack🇲🇽❤️ pic.twitter.com/4xbLERRq5x — Roberto Haz (@tudimebeto) September 27, 2025

Julián Quiñones sin minutos en la Selección Mexicana

Con el gol de Julián Quiñones, llegó a tres anotaciones en la Liga Saudi con solo cuatro jornadas disputadas. El delantero mexicano ha marcado en tres encuentros un gol, siendo un referente en el Al-Qadisiyah.

A pesar de tener un gran nivel, Quiñones no ha tenido tantos minutos con la Selección Mexicana desde la llegada de Javier Aguirre, en varios encuentros se ha quedado en la banca o entrando de cambio en los minutos finales del encuentro.

En la anterior convocatoria de México para los juegos amistosos, Julián no fue llamado, lo que ha generado una fuerte critica y duda de lo que pasa con el delantero al ser uno de los más destacados en los últimos meses, con gran ritmo y con gol.

Se espera que en los próximos encuentros, vuelva a ser convocado el atacante para poder pelear por un lugar en el Mundial de 2026.