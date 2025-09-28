¡Es hermosa! Filtran la playera que usaría México de visitante para el Mundial 2026

Este sábado 27 de septiembre del 2025, las redes sociales se llenaron de fotos y videos de la playera que usaría México de visitante para el Mundial de 2026.

La playera habría sido filtrada por César Patricio. A través de un video abrió un paquete en el que venía la que sería la playera de visitante de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo 2026.

La playera de visitante que usaría México es totalmente blanca con detalles en verde y rojo. Cuenta con un estampado que no terminan por verse tanto en el video, pero que hace que resalte el diseño. El verde que tiene es de una tonalidad fuerte, oscuro.

El cuello es rojo y verde, en los hombros, igual cuenta con una lineas rojas y verdes que asimilan a los colores la bandera y en la mangas de igual forma cuenta con las mismas lineas.

César aclaro que se trataría de la playera de aficionado, por la que la versión de jugador podría ser distinta en ciertos detalles. Por el momento, la Selección Mexicana ha mencionado nada al respecto sobre la filtración de la playera, por lo que los aficionados aun tendrán que esperar para conocer a la versión original.

La playera de local de México también ya habría sido filtrada

La playera esta inspirada en la que usó México para el Mundial de Francia en 1998, por lo que hace alusión al calendario azteca. Es totalmente verde, con detalles más oscuros en el calendario y también cuenta con color rojo y verde en el cuello y en las mangas.

Por el momento, no ha sido confirmada por la Selección Mexicana.

¿Cuándo presentan la playera que usará México en el Mundial 2026?

Hasta el momento, no han dado a conocer la fecha en el que la Selección Mexicana vaya a presentar las playeras que usará para el Mundial de 2026. Se espera que puedan presentar una de las playeras antes de que termine el año, por lo que tendrían tres meses para poder presentar la playera de local o de visitante o ambas en el mismo evento.