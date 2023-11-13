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Los mexicanos con más asistencias en toda la Liga MX

Luego de disputar las 17 Jornadas de la fase regular del Torneo Apertura 2023; aquí te presentamos a los futbolistas mexicanos con más asistencias de la Liga MX

Logo de la Liga BBVA MX

Escrito por: Memo Gómez

La fase regular del Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX ha finalizado, tras disputar 17 Jornadas, el segundo campeonato del semestre se aproxima a resolverse en la etapa final del certamen.

En la emocionante competición, varios mexicanos han destacado no solo por su capacidad para marcar anotaciones, también la habilidad de otros para generar oportunidades de gol a través de asistencias.

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A continuación, te presentamos la lista de los futbolistas mexicanos con más asistencias en toda la presente campaña del balompié azteca.

Empate de 6 jugadores en el segundo lugar

En el segundo lugar, se encuentran seis jugadores empatados con la misma cantidad de pases a gol. Vale la pena distinguir a los distintos jugadores que comparten el sub campeonato de asistencias.

Henry Martín, Rodrigo Huescas, Uriel Antuna, Pablo Barrera, Dieter Villalpando y Marcel Ruiz con 4 asistencias son los elementos que con su visión de juego y la precisión en sus pases los colocan en esta posición de privilegio.

La presencia de los jugadores Antuna y Huescas que pertenecen al Cruz Azul sobresale este rubro, luego de que el conjunto de La Máquina terminara en la decimosexta plaza con 17 puntos sin ni siquiera colarse a la instancia de reclasificación como el Play-in.

Julián Quiñones es el líder asistencias

El delantero del América, Julián Quiñones es el mexicano con mayor número de pases de gol con un total de cinco, después de participar en 14 juegos, arrancando de titular en 13 ocasiones.

El seleccionado tricolor en su primer torneo con Las Águilas fue uno de los referentes azulcremas en el ataque del esquema comandado por el técnico brasileño André Jardine.

Julián con más de la mitad de minutos jugados posibles, concretó su participación con seis tantos, cifra que podrá incrementar en la Liguilla.

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