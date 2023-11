Memo Martínez máximo goleador mexicano del Ap 2023 levanta la mano para Selección Mexicana

El Puebla podría ser considerado el caballo negro del Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, ya que terminaron la fase regular en la sexta posición con 25 puntos, por lo que ya se encuentran en los Cuartos de final, en donde se medirán ante los Tigres de Nuevo León, pero para haber hecho tal hazaña un jugador fue sumamente clave, se trata de su delantero Memo Martínez quien anotó 10 goles en el campeonato.

El ariete mexicano firmó su mejor campaña tanto con el Puebla como en la primera división del futbol mexicano, aunado a que se quedó a un solo gol de salir campeón de goleo junto al colombiano Harold Preciado de Santos Laguna y fue el máximo romperedes azteca al superar por un tanto a Ángel Sepúlveda del Cruz Azul.

Memo Martínez admite la lucha por ser convocado por Jaime Lozano a la Selección Mexicana

“Es un sueño que tengo, un propósito, me tome la tarea de analizarlo bien, el trabajo del dia a dia es fruto de todo esto que hemos conseguido con Puebla, el llamado a selección se puede dar, Jimmy sabrá el momento y como, solo queda estar a la orden si se me requiere, mentalmente me siento preparado y listo y solo es esperar el momento. La competencia es fuerte con muchísima jerarquía, jugadores que están en Europa y en la liga, es una competencia muy linda y sana, cuando llegó el Jimmy dijo que todos podíamos pertenecer, yo me lo tomé muy enserio”, confesó Memo Martínez tras vencer al Cruz Azul en la jornada 17 del Ap 2023.

Te puede interesar: Juan Escobar revela su futuro en el Cruz Azul

Memo Martínez confiesa sus sentimientos tras la lucha por el título de goleo

El 15 del Puebla admitió sentir momentos de suma alegría por la campaña que tuvo, aunado a la cerrada lucha por el título de goleo que vivió de manera particular con la esperanza de proclamarse como el mejor goleador del futbol mexicano.

“Competir con grandes jugadores de muchísima jerarquía y eso me deja muy contento, lo disfrutaré mucho con mi familia y la institución. Mucho orgullo, son situaciones muy lindas y más porque siempre lo menciono me tocó batallar bastante, sobretodo que me dio las gracias a mi por el hecho de nunca bajar los brazos”, admitió Guillermo Martínez en relación a la competencia que tuvo en la tabla de goleo.

Te puede interesar: El posible mensaje de despedida de Maxi Araújo previo a ser vendido del Toluca