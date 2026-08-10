Jürgen Damm: ¿por qué es tendencia el ex futbolista de Pachuca?

Las redes sociales son conocidas por sus entornos donde se habla mucho sobre un tema, ya sea en lo positivo o en lo negativo. Y aunque muchos ya le habían perdido la pista, Jürgen Damm dio material para hablar sobre él por sus particulares comentarios sobre algunos clubes de futbol y por otra situación aún más delicada. Incluso, el hombre de 33 años tuvo que pedir disculpas en sus redes sociales.

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¿Por qué criticaron a Jürgen Damm en redes sociales?

El ex futbolista de Tigres, Pachuca y América emitió unos comentarios que la gente de manera inmediata respondió… pero no de una manera positiva. Jürgen Damm tuvo la osadía de indicar que Chivas, Pumas y hasta Cruz Azul no pueden ser considerados equipos grandes por su poca cosecha de trofeos en las últimas décadas. Esto por supuesto generó el odio de muchas personas en redes.

Sin embargo, se le llamó ardido, frustrado y hasta ignorante por indicar que solamente los nacidos en México podían ser considerados mexicanos. Allí fue el punto donde los distintos usuarios atacaron severamente al nacido en Tuxpan. Esto comentado en referencia a lo que ocurre con Chivas y la contratación de jugadores mexicoamericanos nacidos en territorio estadounidense.

Ante la gran polémica, Jürgen Damm lanzó este comunicado: “Quiero pedir de corazón una disculpa a todos los mexicanos nacidos fuera de México por mi desafortunado comentario… en el que afirmé que solamente son mexicanos los nacidos en México… Prometo ser más prudente y estudiar a fondo nuestra constitución mexicana para no volver a cometer un error como éste”.

¿Jürgen Damm ya se retiró del futbol profesional?

Después de ser considerado uno de los futbolistas con más proyección en su tiempo, la carrera de Jürgen Damm se quedó en la de un futbolista constante… pero nunca como algún día se pensó. Justamente se quedó sin equipo a principios de 2026, desarrollándose en otros aspectos fuera de las canchas.

Incluso en parte de la polémica se indica que los ataques hacia Chivas fueron de alguien resentido (dicho por ex figuras de la institución y por muchas personas en redes sociales) porque a principios de su carrera Chivas no lo quiso y terminó en Estudiantes Tecos... de donde lo fichó posteriormente Pachuca.