Klopp podría llegar al Real Madrid; estos son los jugadores de más de 120 millones que quiere como fichajes

Mucho se ha hablado respecto a la posibilidad de que el Real Madrid tenga cambios considerables de cara a la próxima temporada. En estos aparece el nombre de Jurgen Klopp, quien sería el encargado de sustituir a Álvaro Arbeloa como el nuevo director técnico merengue.

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Reportes en España sostienen que Jurgen Klopp es el candidato principal a llegar a La Casa Blanca para la siguiente campaña; sin embargo, ahora es el portal Fichajes.net quien informa que, de concretarse su llegada, este pediría un par de fichajes de más de 120 millones de euros.

¿Qué fichajes podría pedir Jurgen Klopp si confirma su arribo al Real Madrid?

De acuerdo con la fuente antes mencionada, Jurgen Klopp desea reforzar notablemente su apartado defensivo y, para ello, exigiría el fichaje de Ibrahima Konaté, quien hoy en día forma parte del Liverpool y que, seguramente, estará en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Konate tiene un costo en el mercado que asciende a los 60 millones de euros, por lo que, con la inversión que se piensa tener, el Real Madrid también podría ir por otro elemento del Borussia Dortmund llamado Nico Scholotterbeck, quien también estará en la próxima edición de la copa mundialista.

Nico recientemente renovó con el Borussia, aunque cuenta con una cláusula de 60 millones de euros que el Real Madrid podría pagar a la perfección. Además, el alemán no solo puede jugar como defensor central, sino que también lo puede hacer por las bandas en un sistema defensivo.

¿Qué jugadores saldrían del Real Madrid para el siguiente torneo?

Son muchos los nombres que suenan para abandonar el conjunto merengue una vez concluya esta temporada, entre los que destacan Dani Ceballos, Fran García o Ferland Mendy. De concretarse estos, el Real Madrid también tendría que deshacerse de un central para la contratación de los antes mencionados.