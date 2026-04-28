México, ¿candidato a medalla de oro en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 en este deporte?

Los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 prometen ser uno de los más interesantes y divertidos para la comunidad mexicana, esto gracias a los atletas y las disciplinas en donde los deportistas nacionales se perfilan como favoritos para obtener algunas medallas durante dicho evento.

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Como sabes, los Juegos Olímpicos destacan por ser el evento más importante a nivel mundial dentro del apartado deportivo. Ante esta situación, Los Ángeles 2028 se perfila como una fiesta sin precedentes en donde la delegación mexicana puede hacer historia en cuanto a cosecha de medallas se refiere.

¿En qué deporte México podría ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028?

Fue hace unas semanas cuando se llevó a cabo el Campeonato Mundial de Tiro con Arco precisamente en la República Mexicana. Este significó el momento perfecto en donde la comunidad azteca observó el potencial que nuestro país tiene en esta disciplina rumbo a Los Ángeles 2028.

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Vale mencionar que, para estos Juegos Olímpicos, una especialidad que hará su debut es el Tiro con Arco Compuesto. Es precisamente aquí en donde México tiene a dos elementos que podrían buscar la medalla de oro siendo estos Andrea Becerra y Sebastián García, quienes obtuvieron el bronce por equipos en el Mundial del 2025.

Andrea Becerra, además, es la número 1 en el ranking mundial del World Archery, así como la vigente campeona a nivel individual y en equipos femeninos, galardones que la colocan como la rival a vencer en los próximos Juegos Olímpicos en una disciplina nueva para los fanáticos.

¿Cuántas medallas vislumbra México en los próximos Juegos Olímpicos?

Estos ejemplos hacen que Rommel Pacheco, titular de la Conade, haya expresado en distintas ocasiones su deseo porque los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 sean uno de los más exitosos en la historia de la comunidad mexicana, pronosticando hasta 10 medallas en total.

